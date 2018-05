PROCURILI NOVI MAILOVI! Plenkovićev ured dobio ih je na dan kad je hitno izglasan lex Agrokor

Na dan kad je Vlada izglasala Lex Agrokor u Urde premijera stigao je mail jednog od borgovaca pod nazivom ‘U prilogu je jutrošnja verzija (almost final)’.

Čini se da su brojni ljudi iz Vlade znali tko su tvorci Lex Agrokora. Potvrđuju to i najnoviji mailovi koje je objavio Index. U svom nanovijem tekstu navode kako je Branimir Picelj iz Altere prije donošenja Lex Agrokora, prijedlog “Zakona o izvanrednoj upravi”, uz redovite adrese unutar grupe Borg, poslao i na službenu mail adresu savjetnice predsjednika vlade Andreja Plenkovića, Dubravke Vlašić Pleše, te državne tajnice u Ministarstvu pravosuđa Sanje Mišević. S njima su iz “Borga” kontaktirali i danima prije šaljući posljednje verzije Lexa.

Za pisce Lex Agrokora znao je i ministar financija Zdravko Marić koji se na početku krize i oglašavao na mailovima ‘grupe Borg’, doduše rijetko, polemizirajući s autorima Lexa, no vrlo brzo se povukao. Kanije je komunikaciju i sam priznao, no nije rekao da je nastavio primati mailove. Posljednji je primio 30. ožujka, svega dan prije izglasavanja Lex Agrokora. I njemu je tako bilo jasno tko je sve radio na Lexu.



No nije ni tu kraj, piše Index. I Petar Miladin s Pravnog fakulteta, zadužen za stav struke u pogledu Nacrta Lex Agrokora, slao je svoje primjedbe na adrese državne tajnice Mišević i Ante Ramljaka. Ramljaku zato što je Miladinu zadnju verziju zakona slao upravo on, za kojeg se do tada uopće nije znalo da će biti povjerenik. Nakon oštre kritike Miladina, Ramljak je vartio pročišćenu verziju Lexa.

Stručnjak upozorava Borg na kršenje Ustava

“Poštovani, U prilogu Vam šaljem zadnju verziju Zakona, pročišćenu prema Vašim komentarima od jučer. Molim Vas da još jednom pročitate tekst prije nego što ga uputimo u proceduru izglasavanja na Vladi RH. Zahvaljujem se na Vašem konstruktivnom savjetu u ovako kratkom roku. Lijep pozdrav, Ante Ramljak”, stajalo je u mailu.

No, profesor Miladin ostao je dosljedan svom stavu o štetnosti zakona pa je tako ponovno u mailu naveo da je Zakon protuustavan, da odstupa od ključnih postavki talijanskog zakonodavnog uzora, da se u njemu “izmišlja samo nama svojstven pravni put i upuštamo u eksperimentiranje s nesagledivim štetnim posljedicama”.

“Ne mogu prihvatiti da su uvaženi moji komentari, a ako ste to Vi tako doživjeli, dopustite mi da se u cijelosti ogradim od toga da se meni pripisuje ikakvo ‘autorstvo’ nad Nacrtom Zakona”, napisao je Miladin Ramljaku i Mišević pozivajući ih da još jednom razmisle o primjeni stečajnog upravitelja.

Tko je najviše podmetnuo leđa

Među posljednjim mailovima prije nego što će biti usvojen Lex vidljiv je dodatak jedne mail adrese i to martina.dalic@vlada.hr. Naime, Dalić se, u ovisnosti o potrebi, nekada služila i svojom službenom mail adresom pa nije rijetkost da je poštu s Hotmaila sebi prosljeđivala na vlada.hr i obratno. Odnosno, slala ju je sama sebi, piše Index.

Grupa Borg radila je i na PR-u za Vladu što potvrđuje i mail Martine Dalić u kojem od njih traži da se očituju o mišljenju prof. Jasnice Garašić s Pravnog fakulteta koja je iznijela 11 razloga zbog kojih Lex Todorić ne smije proći.

“Ja osobno imam u glavi što su i kakvi su argumenti, ali ima ovdje i drugih ljudi kojima to treba signalizirati… Unaprijed hvala”, napisala je Dalić na što joj je u jednom od mailova Bricelj odgovorio da je “komentar u principu točan, ali nemamo boljih rješenja za ovako kompleksno restrukturiranje, s velikim brojem međusobnih pozajmica, jamstava i poveznica, za koje još ne znamo stvarno stanje.”

U jednom od mailova nakon donošenja Lexa navodi se i tko je u grupi Borg najviše podmetnuo leđa. “Dragi svi, u prilogu sugestije i pitanja na draft od noćas (nakon ovog mega pothvata, Boris i Toni i službeno ulaze u kategoriju Marvelovih superjunaka)”, stoji u dijelu maila od 29. ožujka koji je Borgovcima poslao Bricelj.