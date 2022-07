Zdravko Marić odlazi s funkcije ministra financija. Sve je obznanio premijer Andrej Plenković, koji znakovito, kao i Marić, šuti o tome gdje i zašto.

"Svatko tko želi biti član vlade mora to željeti 300, a ne 100 posto. On je u Vladi bio dugo, odlučio je raditi nešto drugo. On je rekao da još nema jasnu sliku gdje će raditi u budućnosti", rekao je premijer.

Dobrovoljni odlazak ili...?

Oproštaj od kolega s kojima je šest godina radio, kažu, nije mu bio lak. "Kažu mi kolege da je bio jako emotivan kolegij. Stres koji ovaj posao nosi, izloženost obitelji, to uzima svoj danak i svatko od nas koji se bavi time nema dana da ne pomisli što to meni sve treba", komentirao je za RTL HNS-ov Stjepan Čuraj.

Je li to bio razlog da naprasno ode u polovici svog drugog mandata, Marić će otkriti sutra. Mnogi smatraju kako su ga dohvatili krakovi neke od korupcijskih afera.

"Do sada je ministre policija odvozila, sada navodno odlaze dobrovoljno", komentirala je zastupnica Možemo!, Sandra Benčić, dok je Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta ustvrdio: "Možda je htio izbjeći to stanje i odgovornost koju to nosi."

Oglasio se i njegov bivši šef, Ivica Todorić. Tvrdi kako je sve ovo medijska bomba kojom Plenković skreće pozornost s gubitka arbitraže s MOL-om i procesa koji se vodi oko Agrokora.

Primorcu neće biti lako

Kako bilo, vladajući i oporba se slažu da novom ministru financija, inače profesoru na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, Marku Primorcu, neće biti lako uskočiti u Marićeve cipele.

"Mislim da je pošteno ako se ispraznio da kaže: 'Ok, ja sam sada prazan, nije pošteno da nastavim još te dvije godine, neka sada to preuzme netko drugi'", kazao je HSLS-ov zastupnik Dario Hrebak.

"Trčao je brže nego što trče drugi ministri, a kada ministar financija trči brže od drugih ministara ne može on cijelo vrijeme vući Vladu", poručio je SDP-ov zastupnik i bivši ministar financija, Boris Lalovac.

Odmorit će u miru

Sam Marić je prije nekoliko tjedana dao naslutiti da će otići. "Činit ću sve da ove godine moje ljetovanje neće biti ni na jednoj naslovnici i portalu", poručio je.

No, to se ipak dogodilo, pa će tek od petka moći računati na to da nitko više neće propitivati na čijoj će jahti i s kolikim popustom u hotelu moći odmarati.