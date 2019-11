PROCURILI DETALJI SKANDALOZNE VOJNE AFERE ‘HELIKOPTER’: Evo kakva je veza između pilota i švercera oružjem kojeg su prerušili u vojnika

Policija prijavila šestero osoba zbog afere ‘Helikopter’ u kojoj se prodavalo NATO-ovo streljivo

Zbog sudjelovanja u velikoj vojnoj aferi “Helikopter” policija je za sada prijavila šestero osoba, piše u petak Jutarnji list iznoseći detalje afere u kojoj se prodavalo NATO-ovo streljivo koje koriste jedino vojska i policija.

Prema neslužbenim informacijama, prijavljeni su vojni piloti – bojnik Ivan Krizman, bojnik Zdenko Košutić i civili Mišel Pavlović, vlasnik Auto salona BMW iz Bibinja, Ivica Vlakić, bivši dogradonačelnik grada Zadra, Mladen Bencun, Boris Ercegović, vlasnik i direktor splitske tvrtke Aservo, koja se bavi trgovinom oružjem, streljivom, vojnom i policijskom opremom, koji je ujedno i vlasnik trgovine oružja “Magnum” te jedna osoba iz Zagreba, navodi dnevnik.

Vježbanje na ilegalnim streljanama

Prema dosadašnjoj istrazi, Pavlović je od Ercegovića kupovao municiju i prodavao je Krizmanu, Košutiću, Vlakiću te Bencunu. Četvorku iz helikoptera, Krizmana, Košutića, Nekića i Pavlovića navodno povezuju zajednička natjecanja u streljaštvu. Zajedno su sudjelovali na “Steel challengeu”, natjecanju u gađanju metalnih meta “shot gunom”.

Pretpostavlja se da im je dio streljiva služio za vježbanje na ilegalnim streljanama, a kako su većina od njih i aktivni lovci navodi se kako je dio streljiva bio i namijenjen za lov na divlje životinje u Lici.

Vozili ga u lov?

Prema dostupnim informacijama, upravo je Mišel Pavlović osoba koju su vojni piloti prošvercali u vojnu bazu Zemunik, sjedište 93. zrakoplovne baze, a potom su ga ukrcali u vojni helikopter Bell 206 Jet Ranger te su u sklopu trenažnog leta letjeli oko sat vremena. Pretpostavlja se da su ga vozili u lov koji je bio “maskiran” ranije predviđenim trenažnim letom.

S obzirom na tajnost istrage u ovom trenutku nije ni jasno kada se taj let dogodio, no spekulira se da se sve dogodilo prije nekoliko mjeseci. Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, piloti su Pavloviću dali pilotsko odijelo i kacigu te je on preodjeven u vojnog pilota ušao u vojnu bazu i vojni helikopter.

Informacija o tome prvo je došla do pripadnika vojne policije koji su odmah pokrenuli istragu. Kako je istragom obuhvaćena i civilna osoba, uključena je zadarska civilna policija. Budući da je Pavlović policiji od ranije poznat po ilegalnoj prodaji oružja i streljiva, klupko se lagano počelo odmotavati, donosi Jutarnji.