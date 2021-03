PROCURILE ‘TAJNE’ MAMIĆEVA USB-A: Objavljene fotografije feštanja sa sucima koje je poslao DORH-u

‘Ovo što je bilo Kerum. Pa to nije kamilica. To je k od kamilice’, rekao je Mamić jučer novinarima

RTL je u posjedu fotografija koje je osuđeni bivši čelnik Dinama, Zdravko Mamić, poslao DORH-u. Zdravko Mamić jučer je na medijskoj konferenciji u Mostaru, nakon pravomoćne presude, teško optužio šestoricu hrvatskih sudaca za korupciju i tako potresao ionako već narušeno hrvatsko pravosuđe.

Fotografije se nalaze se i na USB stickovima koje je Zdravko Mamić poslao na adrese nekoliko zagrebačkih odvjetnika. Ono što je ispričao jučer novinarima detaljno je ispričao i poslao i DORH-u, a Mamić tvrdi kako te fotografije i ostatak sadržaja koji se nalazi na USC sticku potvrđuju njegove navode.

Na prvoj fotografiji nalazi se sudac Županijskog suda u Osijeku, Darko Krušlin u društvu člana uprave Dinama, Ade Kožula. Mjesto radnje, većini poznato već na prvi pogled – Dinamov plavi salon.

“Taj Krušlin dolazi na stadion Dinama sad kad sam ja tu. On je i dalje gost Dinama. I taj Vekić. I pjevaju na mom radnom mjestu. U Dinamovom plavom salonu pjevaju : Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine. To sve ima Državno odvjetništvo. Ja sam im dao svima. Dao sam im snimke i dao sam im slike.”

“Uglavnom, mi smo se u toj loži Makismir izubijali od alkohola, družili se satima gdje sam ja u jednom momentu ovaj sat, vidite ovaj tu, Audemars Piguet, ovako skinuo sa ruke i stavio ga na ruku suca Krušlina koji ga je primio i odnio sa sobom u Osijek.”

Na drugoj fotografiji nalaze se Zdravko Mamić, osječki tajkun Drago Tadić (pravomoćno osuđen u aferi pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda) i sudac Zvonko Vekić. Mjesto radnje: vikendica u Buševcu nedaleko od Velike Gorice. Mamićev odvjetnik Veljko Miljević i njegova supruga slavili su godišnjicu braka.

“Slavili smo godišnjicu braka gospodina Miljevića i njegove supruge. Bilo je tridesetak ljudi kad su nepozvani tada došli na tu feštu Zoran Vekić, Darko Krušlin, Ljubo Pribić, zamjenik šefa zatvora, jedan vozač koji ih je vozio plus još jedan gospodin čije ime ću za sada zadržat.

“Mjesto Buševec, mjesto događaja vikendica gospodina Željka Dolačkog. Ako vam to ništa ne govori to je gospodin Željko Dolački koji je sad u zatvoru, koji je presuđen za obijanje policijskog sefa.”

U jučerašnjem istupu Zdravko Mamić rekao je i da se tada sukobio sa sucem Krušlinom: “Skidali su me sa njega jer kada sam ga pitao kako može biti takav čovjek i sudjelovat u takvom progonu, a onda mi je on rekao – ja tebe volim, moja mama te voli najviše na svijetu, ja želim bit tvoj prijatelj, zato sam tu, al’ ja se bojim da ću te morat sudit.”

Treća fotografija je, prema tvrdnjama Zdravka Mamića nastala na istom mjestu, u isto vrijeme- na proslavi godišnjice braka obitelji Miljević, u istoj vikendici. Crveni stolnjak pokazuje da bi to moglo biti tako. Na ovoj fotografiji je Ljubomir Pribić, zamjenik šefa zatvora u Osijeku. Navodno, glavni vezni igrač – kolokvijalno rečeno.

“Sjećam se jedne prilike, prije nego što mi je počelo prvo suđenje igrala je hrvatska reprezentacija, ja sam bio u loži Maksimir kad mi je došao jedan djelatnik koji je radio na osiguranju i rekao da jedan čovjek želi doć do mene, a zove se Ljubo Pribić, zamjenik upravitelja zatvora u Osijeku. Ja znam tog gospodina, dajte ga pustite meni on mi je prišao i rekao: čuj, htjeli bi te upoznati suci iz Osijeka koji će sudit tebi u budućem tvom postupku. Ja velim super. Pa nek’ dođu.”

“Kad sam došao jedanput na sud, jedan od mojih prvih puta potražio me taj Ljubo Pribić u panici i rekao: čuj Zdravko, gospodin Krušlin je rekao da ima drugih načina da se ti njemu zahvališ. On vraća sat iz straha jer je nekoliko osoba vidjelo predaju tog sata i to je za njega opasno jer te osobe su, između ostalog, inkriminirane osobe.”

Četvrtka fotografija prikazuje suca Darko Krušlin u vikendici u kojoj se, tvrdi Mamić, nalazio sa sucima reže plavu tortu s logom kluba Dinamo.

“Kad slave rođendan u vikendici u Baranji, gdje smo se nalazili, nema to. Plava torta, svjećice, to se puše.”

Premda će istinitost njegovih navoda ispitivati DORH, Mamić je, ukoliko se i samo jedan dio pokaže istinitim, posve u pravu u jednom: “Ovo što je bilo Kerum. Pa to nije kamilica. To je k od kamilice.”

“Pa ja vas pitam koje je to sudstvo gdje netko hoda po Dubaiju, gdje hoda po susjednoj državi sa čovjekom koji je kriminalac, koji je progonjen”, rekao je jučer novinarima Mamić.

