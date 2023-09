Nakon šokantnih zbivanja u Kloštar Ivaniću, gdje se prije nekoliko dana štićenik doma za starije raznio bombom, procurili su novi detalji. Kako javlja Jutarnji list, 86-godišnji A.M. nakon što je pojeo večeru svom je cimeru rekao: "Ak se ne vratim, sretno ti bilo!" i izišao van.

Izišavši iz objekta, 86-godišnjak je skrenuo na parkiralište unutar dvorišta, gdje je ušao u nezaključani auto domske kuharice, majke troje djece, za koju je znao da u 18.30 sati mora biti u školi na roditeljskom sastanku. Sakrio se na stražnje sjedište i dočekao ju. Ona je bez osvrtanja iza krenula autom prema centru. No, došavši do početka Školske ulice, shvatila je da u vozilu ima nepoželjnog gosta, inače simpatičnog umirovljenika kojeg dulje poznaje, koji u ruci drži bombu i prijeti: "Budem te raznesel".

Prestravljena žena parkirala je auto tik ispred škole te istrčala van dozivajući pomoć. Za njom je izišao i rastrojeni umirovljenik koji je napravio 20-ak metara te na travi ispred ljekarne aktivirao bombu. Na kraju se aktivirala i druga koju je imao u rukama.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je 'Kinder jaje', bomba koju je aktivirao starac u Kloštaru? 'Mogle su se dobiti za jedan gemišt'

Detonacija je prestravila stanovnike koji su s nevjericom promatrali unesrećenog čovjeka kako leži na travi u lokvi krvi, ali daje znakove života. Prišao mu je David C. (36) te pokušavao doznati što se dogodilo.

"Prišao sam mu na metar udaljenosti i pitao ga što se dogodilo. Nije želio reći. Vidio sam mu oštećenu ruku i nogu, dok je drugu skrivao pa nisam znao ima li još bombi kod sebe iako je u jednom trenutku rekao, jedva, da se s obje bombe raznio. Ponovio je da nema više bombi, ali mu nisam vjerovao, tako da sam doktoricu i sestru koje su istrčale i došle bliže, otjerao zajedno sa svim ostalim ljudima koji su se okupili. Zvao sam policiju, a dečki su brzo došli. Do tada sam čovjeka propitkivao zar mu je trebala publika za taj čin i to baš kod škole i ambulante? Tom trasom prolaze djeca, pa i moji nećaci, svakog dana. Jesam li stavio život na kocku? Možda, ali ponovio bih to opet jer nije u redu da nedužni stradavaju", opisao je za Jutarnji David C.

Bio je vitalan i u pokretu

U Domu za starije Aura u kojem je unazad tri godine boravio A. M. vlada šok i nevjerica. Nikakve anomalije u njegovu ponašanju nisu primijetili, a vlasnik doma Dragan Vuković za pokojnog štićenika kaže da je bio najbolji stanar kuće.

"Bio je vitalan, u dvorištu nam se svakodnevno brinuo oko cvijeća i zalijevao ga, hranio je pet, šest mačaka iz okolice, taksijem je odlazio u grad, znao si je donositi iz trgovine voće i jogurt. Kretao se posvuda i za svoje godine bio vrlo aktivan. A tu večer, prije nego je izašao, pojeo je večeru i otišao s novčanikom van. Ništa nismo posumnjali. Kuharica je tu večer malo ranije otišla s posla radi roditeljskog sastanka i odjednom nas je uzrujano nazvala u dom i rekla da A. M. ima bombu i da joj je prijetio u autu. Mislili smo prvo da se šali, ali na kraju je uslijedio užas. Odmah po saznanju zvao sam policiju da dođu pregledati sobu i dom radi eventualnog drugog oružja, ali ništa nisu pronašli. A odakle mu bomba i je li je prethodno unio u dom, mi to ne znamo. Čuo sam se s njegovom kćeri. Velika je to tragedija", zaključio je Vuković.