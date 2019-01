PROCURILE SNIMKE TRULOG MESA IZ POLJSKE: Oglasila se i naša inspekcija; ‘Nismo uvezli meso iz te klaonice’

Načelnik sektora veterinarske inspekcije Gordan Jerbić tvrdi da meso iz poljske klaonice, koja je obrađivala meso bolesnih krava, nije nikada uvezeno u Hrvatsku pa nema bojazni za domaće potrošače

Nakon što su mediji objavili snimke iz jedne poljske klaonice koja je klala bolesne krave i obrađivala njihovo meso, načelnik sektora veterinarske inspekcije Gordan Jerbić izjavio je u utorak da meso iz te klaonice nije nikada uvezeno u Hrvatsku pa nema bojazni za domaće potrošače.

“Uvidom u dokumentaciju koja prati svaku životinjsku pošiljku koja se unosi u Hrvatsku, ustanovljeno je da iz te klaonice nikada nije uvezeno meso u Hrvatsku”, izjavio je Jerbić novinarima nakon što su i hrvatski mediji prenijeli tajne snimke koje pokazuju iznimno bolesne krave, koje se krijumčare u poljsku klaonicu te se obrađuju bez gotovo ikakve veterinarske inspekcije.

Veterinarska inspekcija napravila tisuće kontrola

Jerbić je dodao kako je veterinarska inspekcija protekle godine, vezano uz kontrole živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, napravila više od 14.000 službenih kontrola. Tom prilikom, samo što se tiče svježeg mesa, uzeto je preko 4500 uzoraka domaćeg i uvezenog mesa.

Veterinarska inspekcija podnijela je oko 700 optužnih prijedloga vezanih uz nesukladnosti, higijenu proizvoda životinjskog podrijetla i opremu koja se nalazi u objektima proizvodnje, te je podneseno 17 kaznenih prijava nadležnom sudu.

Kontrola ‘od farme do stola’

Istaknuo je da veterinarska inspekcija provodi kontrolu mesa “od farme do stola”. Na farmama se provodi kontrola mjera zaštite od zaraznih bolesti i kontrola dobrobiti životinja. Inspekcija pregledava životinje prije klanja i utvrđuje ispravnost mesa i mesnih proizvoda nakon klanja, kao i prilikom pakiranja i transporta takvih proizvoda do krajnjeg potrošača.

Upitan za meso iz poljske klaonice, ustvrdio je kako je istraga još uvijek u tijelu. “Postavili smo pitanje nadležnom tijelu Poljske i nismo dobili informaciju gdje je to meso završilo. No, uvidom u dokumentaciju ne postoji bojazan da je to meso završilo u Hrvatskoj”, istaknuo je.

Potvrdio je i da Hrvatska uvozi određenu količinu mesa iz Poljske, a uglavnom je riječ o svježem junećem mesu.