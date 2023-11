"Draga moja, nadam se da si dobro, a ja uvik zovem kad nešto trebam. Jesi li ove dane možda u Zg ili u ponedjeljak u Zd trebam nešto s tobom prokomentirati", pisala je prije četiri godine tadašnja državna tajnica Josipa Plesić ex Rimac bivšoj rektorici Sveučilišta u Zadru Dijani Vican, javlja 24sata.

Sumnja se da je Rimac preko rektorice Vican potpomagala tvrtki Graditelj svratišta d.o.o. Bivša državna tajnica je živjela u stanu navedene tvrtke, koja se u listopadu 2019. godine s najpovoljnijom ponudom, od 74,8 milijuna kuna, javila na javni natječaj za izvođenje radova na izgradnji studentske menze sa studentskim u novom kampusu Sveučilišta Zadar. Tvrtka Graditelj svratišta je gotovo pobijedila na natječaju, a sukladno uvjetima položili su i garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,45 milijuna kuna. No, nisu dostavili potpunu dokumentaciju te je zbog toga zadarsko sveučilište Zagrebačkoj banci dostavilo zahtjev za isplatu garancije u iznosu od 1,45 milijuna kuna.

USKOK smatra da je tada prokurist tvrtke Graditelj svratišta d.o.o. Ante Stanišić, kojemu je također određen istražni zatvor, zamolio Rimac da utječe na Sveučilište u Zadru, odnosno rektoricu Vican, te da se opozove naplatu jamstva.

'Pucamo šampanjac tebi u čast'

"Nek povuče garanciju da ne bi došao petak. Ona svakako ima vremena za skupit pare jer nama garancija traje do 15.11., da ne bi došlo 5 do 12. Drago (Dragan Radić, osnivač tvrtke Graditelj svratišta d.o.o.) kaže da danas mora znat jer su mu rekli da je danas zadnji dan i da ako nema vremena neka ju vrati da imaju vremena rješavati, jer jednom kad ju uzme nema više nazad", pisao je Stanišić Rimčevoj. Rimac je zatim nazvala rektoricu Vican, a onda i Stanišića s kojim je dogovorila ručak.

"Pucamo šampanjac tebi u čast", napisao joj je Stanišić nakon poziva. Dan prije krajnjeg roka za opoziv rektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican potpisala je opoziv za naplatu garancije prema tvrtki Graditelj svratišta d.o.o.

"Sad me zvala da je sve riješeno", poslala je Rimac Stanišiću nakon što je rektorica opozvala naplatu jamstva dodajući da Dragan Radić nije vjerovao.

Kako pišu 24sata, posao izgradnje kampusa Rimac je dogovarala i s bivšim ministrom gospodarstva Ivanom Vrdoljakom, tražeći od njega da pokuša utjecati na ministricu obrazovanja Blaženku Divjak kako bi ministarstvo odobrilo dodatnih 6,2 milijuna kuna.

"Dakle, sve piše u dopisu. Oni traže suglasnost ministarstva na sklapanje ugovora s Projektgradnjom, koji su bili drugi po ponudi jer je Graditelj svratišta odustao kao najpovoljniji, a razlika u cijeni je 6 milijuna kuna. Oni su odustali jer su zaronili s cijenom. Sveučilište je tražilo od Ministarstva dodatnih 6 milijuna kuna što Blaženka danas treba odobriti. Stipe je savjetovao da se aktivira garancija za Graditelj svratišta na 1,5 milijuna kuna, a što nije obveza sveučilišta. Ja sam molila da opozovu to, a što bi rektorica napravila ako se danas odobri ovih 6 milijuna kuna. A meni je to važno jer su to moji", napisala je Rimac Vrdoljaku 7. listopada, nakon što mu je proslijedila dopis Dijane Vican u kojem rektorica traži suglasnost Ministarstva za dodatno financiranje.

Istog dana Vican je Rimac poslala kako još nije dobila odgovor ministarstva te da će, ako joj Blaženka Divjak ne pošalje odgovor do srijede, ići direktno premijeru: "Dugo su bili danas u Vladi…u sridu bi to trebala potpisat zvao ju je Vrdoljak. Nećemo ju pustit", odgovorila je Rimac.

"Nema te svit", napisala je Vican, na što Rimac odgovara: 'Stalo mi je da riješimo sve. Nas dvi Vlajine'.

Župan je zvao AP-a

Sljedećeg dana Vrdoljak je Rimčevoj poslao da ne vidi način kako joj može pomoći oko povećanja od 6 milijuna kuna navodeći da je rebalans već gotov te da je puno zahtjeva na čekanju: "Neću ti to moći riješiti….. Probam još sutra", napisao je Vrdoljak. Rimac mu je na to odgovorila da Vican i Divjak imaju lošu komunikaciju te da je župan Longin zvao AP-a da se nađe rješenje jer ako se ne potpiše ugovor cijeli natječaj pada.

Rimac je 22. listopada 2019. godine pitala rektoricu Vican kakva je situacija oko aktivacije garancije na što joj je rektorica odgovorila da se opire aktivaciji. Rimac je sve to proslijedila Stanišiću koji je upitao: "Zar se još razmišlja da nam uzmu pare? Neka to zaborave. Navodno grad Zadar utrčava sad s lovom". Rimac ga je utješila objašnjavajući da će rektorica Vican učiniti sve na što je Stanišić ustvrdio da ju moraju počastiti. To su i učinili 11. studenog 2019. godine, toog dana je rektorica Vican bila na konferenciji u Zagrebu, a oko 13 sati se našla na ručku s Josipom Rimac i Antom Stanišićem. Rektorica Vican se tjedan dana kasnije javila Rimac sa sretnim vijestima navodeći da je uspjela osigurati sredstva za dom.

USKOK-ove optužbe

USKOK sumnjiči Rimac da je za tvrtku Graditelj svratišta d.o.o. u svibnju 2020. godine pokušala ugovoriti i posao obnove prijemne zgrade HŽ -infrastrukture u Osijeku s direktorom HŽ Infrastrukture Ivanom Kršićem.

Vjeruje se da je Rimac, kao zahvalu za ugovaranje poslova, od tvrtke Graditelj svratišta d.o.o. dobila u najam stan u Mlinovima u Zagrebu bez plaćanja režijskih troškova, čime joj je pribavljena korist u iznosu od 27.974,14 kuna. Također, direktor Ante Stanišić joj je omogućio besplatnu nabavu i ugradnju opreme u kući u Vodicama u vrijednosti od minimalno 20.037,16 kuna.

"To možeš smatrati poklonom, da firma ima velike obrtaje i ubacit će se u neko gradilište", poslao je u poruci Ante Stanišić Rimčevoj nakon što je od njega zatražila da se 'raskusuraju' za troškove nabave i montaže tende i pergole u njezinoj kući u Vodicama.