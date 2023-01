Nakon što je ministar oštro prozvao trgovce zbog podizanja cijena pod okriljem eura, i poručio kako će "Vlada učiniti sve, baš sve da zaštiti standard građana". Dok je jučer spominjao oštrije inspekcijske nadzore, sada se polako naziru obrisi konkretnih poteza.

Kako doznaje Danas.hr od izvora bliskih Vladi, vrlo ozbiljno se promišlja o tome da se trgovce na neki način prisili da vrate cijene proizvoda koje su bile do Stare godine. To bi bio svojevrsni korak unazad u cijenama za sve one koji su ih podigli, bilo uvođenjem eura, bilo da su teren počeli pripremati već tijekom studenog i prosinca.

Prijetili nestašicom, a i dalje sve normalno funkcionira'

"Cijene su podigli s predumišljajem i treba im pokazati da im to neće proći. Argumenata je puno, a možda najjači je onaj vezan uz devet proizvoda kojima je Vlada već ranije zamrznula cijene. Među tih devet osnovnih namirnica, pokazalo se da njih sedam ili osam sasvim dobro funkcionira. Naime, cijene tih proizvoda u trgovinama upravo sad su, ili na razini koju je Vlada propisala, ili čak niže. Primjerice, za piletinu zloslutno su najavljivali da će zbog ograničavanja cijene tog mesa nestati, da će se pile prodavati raskomadano na manje dijelove jer će zavladati nestašica. Što se dogodilo? Ništa. Piletine ima, po cijeni koju je Vlada ograničila prodaje se premium piletina, ima je i jeftinije, nestašice nema, a i trgovci i dobavljači i dalje zarađuju", govori izvor iz Vlade.

Odluka večeras?

Kako pak doznaje N1 , neslužbena informacija da bi ih Vlada mogla natjerati da vrate cijene stotinu proizvoda na razinu kakva je bila 30. 11. 2022. godine. došla je i do trgovaca. Ništa još nije odlučeno, ali trebalo bi biti večeras kada će premijer ponovno okupiti uži tim suradnika i ministara u Vladi.

I upravo to je jedan od argumenta koji se koristi protiv trgovaca koji podizanje cijena pravdaju kontinuiranim pritiskom inflacije zbog rata u Ukrajini, a prije toga zbog pandemije. I dok se inspekcija rasula po terenu i provjerava što je poskupjelo ili nije, građani već dojavljuju kojim su proizvodima cijene skočile. U narednim danima pokazat će se koliko je tu istine ili se puše u prazno.