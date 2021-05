PROCURILE PLAĆE MNOGOBROJNIH ŠEFOVA U ZAGREBAČKOJ ADMINISTRACIJI: Tomaševića čekaju ozbiljni problemi

Desetero među njima ove godine ističe ugovor. I tu prestaju dobre vijesti za Tomislava Tomaševića ili bilo koga drugoga tko poželi reformirati nabujalu gradsku administraciju

Renato Petek objavio je listu od 27 pročelnika zajedno s istekom njihova mandata. Desetero među njima ove godine ionako ističe ugovor. I tu prestaju dobre vijesti za Tomislava Tomaševića ili bilo koga drugoga tko poželi reformirati nabujalu gradsku administraciju.

Uz koeficijent plaće od 5,54 i osnovicu od 5.501,91, njihova bruto plaća je 30.475 kuna. Na njih 27, to je oko sedam milijuna kuna godišnje samo na njihove na plaće. Kako ističe 24sata, šefica Holdinga ima plaću od 33.000 kuna bruto, član Uprave 30.000 kuna, a šefovi podružnica oko 26.000 kn.

Dugovi, obvezujući ugovori, a to je tek ono što znamo…

Uz milijunske dugove koji će doći na naplatu tu je i niz drugih nasljeđa Bandićeve ekipe zbog kojih reforma neće moći proći glatko.

Osim što je najavio reformu upravljanja gradom i rekao da “očekuje od pročelnika da stave mandat na raspolaganje”, Tomašević je rekao kako će smanjiti i vozni park grada.

No, vozio se on na biciklu ili u tramvaju, Grad će morati plaćati automobile. U veljači ove godine iz Grada su raspisali natječaj i nabavili četiri milijuna kuna vrijedne službene automobile. Grad će morati plaćati leasing bez obzira na to što novi gradonačelnik odluči. A to su samo oni ugovori za koje znamo.