Procurili su detalji Vladinih mjera za pomoć građanima u jeku energetske krize, a Jutarnji list doznaje da se osim pomoći za građane i javne institucije, razmatra i uvođenje subvencionirane cijene električne energije za obrtnike i male poduzetnike. To bi se moglo odnositi na one koji imaju potrošnju do 100.000 kWh godišnje, a velike kompanije zasad nisu uključene.

Razmatra se i prijedlog novih mjera potpora za očuvanje radnih mjesta preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, po uzoru na one koje su bile uvedene zbog ekonomskih posljedica pandemije korone.

Stiže olakšanje za račune

Novi Vladin paket pomoći mogao bi dosegnuti i i šest milijardi kuna, a u njemu je dio koji se odnosi na male poduzetnike najizdašniji. Paket donosi i značajno olakšanje za račune za električnu energiju za institucije iz javnog i neprofitnog sektora, poput škola, vrtića, bolnica, muzeja i drugih, jer se predviđa nov način obračuna, po nižoj, subvencioniranoj tarifi.

Na stolu su i nove mjere za kućanstva, socijalno ugrožene, kao i za umirovljenike, poljoprivrednike i ribare. Što se kućanstava tiče, ministar financija Marko Primorac iznio je u intervjuu Večernjem listu da se razmišlja o redefiniranju tarifa, odnosno o tome da se utvrdi određena količina potrošnje električne energije dovoljna prosječnom kućanstvu za koju bi se zadržala postojeća cijena struje, a iznad te razine plaćala bi se viša tarifa.