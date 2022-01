Potraga za nestalim Matejem Perišom koji je nestao u Beogradu u novogodišnjoj noći i dalje je aktivna, a srbijanski mediji sada pak su došli do nekih novih saznanja. Naime, redakcija portala Alo došla je do ekskluzivnih snimaka šetališta i ulica, na kojima se vidi da je mladić sličan Mateju trčao po šetalištu iz pravca Beton hale prema Savskoj promenadi, a potom i po okolnim ulicama.

Na snimkama se vidi da je u jednom trenutku pokušao zaustaviti taksi, no vozač ga nije htio primiti u vozilo, dok se na posljednjoj snimci vidi lice koje pliva Savom uz obalu pored Beton hale.

Tri detalja i misteriozna djevojka

Nakon što su pregledali snimku, srpski Blic problematizira tri stvari oko nje. Odnosno, tri sporna detalja.

Prvi je boja tenisica.

Na snimci iz Travničke ulice mladić stasom i frizurom odgovara opisu Mateja Periša, no nosi tenisice tamne boje s bijelim đonom, dok na ostalim snimkama mladić nosi tenisice bijele boje.

Drugi detalj je vrijeme, odnosno na snimci se vidi da je sve zabilježeno u 1.48 sati, što je 42 minuta prije nego što je prema izjavama svjedoka nestao Matej Periš.

Treći detalj je lokacija, odnosno snimka je napravljena u Travničkoj ulici, što je skoro kilometar udaljenosti od kluba "Gotik" i Beton hale.

Na snimci se vidi kako kraj mladića trči osoba u bijelom, najvjerojatnije djevojka, koja bi utvrdi li joj se identitet, mogla puno pomoći oko misterija nestanka Mateja, ili barem kazati nalazi li se na snimci zaista Matej.

Kurir piše da prema riječima ispitanih svjedoka, očevidaca i taksista, mladića nitko nije naganjao nego je navodno izgledao kao da je pod utjecajem psihoaktivnih supstanci.

Otac tvrdi da je to Matej

Otac nestalog Mateja, Nenad Periš, rekao je za Slobodnu Dalmaciju da mu objavljene snimke bude nadu da je njegov sin živ.

"Mogu potvrditi da je na objavljenim snimkama uistinu moj sin i to i na onima u gradu gdje trči i traži taksi kao i na onima kako pliva u vodi. Ja samo znam da se u klubu ništa pogibeljno nije događalo po njega, ali još uvijek ne možemo rekonstruirati što se događalo poslije i kakav je kontekst koji bi objasnio ovo snimljeno.

Kada sam dolazio u Beograd imao sam loš osjećaj da se neće sve ovo dobro završiti, ali kako vrijeme prolazi, moje nade su sve veće. Nisu ogromne, prošlo je četiri dana već, ali ne kopne. Pitaju me zašto policija nije angažirala ronioce? Sava je duboka četiri-pet metara i nije to more da se prostor može ograditi,a i nije bilo neke informacije s brodova da bi bio potreban angažman ronilaca. Pohvalite sve ljude na gostoprimstvu i srdačnosti ovdje u Beogradu kao i policiju koja ozbiljno radi svoj posao", rekao je Periš.

Policija ima ideju što se dogodilo

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da policija ima ideju što se dogodilo mladiću iz Splita koji je 31. prosinca nestao u Beogradu. Ne iznoseći pojedinosti, Vučić je rekao da će policija objaviti saznanja o nestanku Mateja Periše (29) u novogodišnjoj noći.

Nestanak Mateja Periša prijavljen je beogradskoj policiji 31. prosinca nakon što je s šestoricom prijatelja došao na doček Nove godine u srbijansku prijestolnicu. Klub na beogradskoj Beton Hali u kojem je Matej posljednji put viđen zove se Magacin, a nekad je bio poznat po imenu Gotik.

'Pilo se, ali to je normalno'

Menadžer beogradskog kluba koji je tu večer kad je Matej nestao bio je tamo te je rekao za Slobodnu Dalmaciju kako se nada da će pronaći Mateja.

"Prvo da vam kažem kako mi je neizmjerno žao što je momak nestao i zaista se nadam da će sve biti u najboljem redu i da će se pronaći. Pričao sam s njegovim prijateljem i rekao mi je da je sve bilo u redu.

Bilo jest pića i pilo se, ali to je normalno… Njih stvarno nitko u klubu nije dirao i nije bilo nikakvog sukoba. Sigurnost im ni u jednom trenutku nije bila ugrožena. Mateju je jakna ostala na garderobi i uzeli su mu je prijatelji. Inače, u naš klub često dolaze gosti iz Hrvatske i nikad nikakvih incidenata nismo imali. Molimo Boga da je živ i zdrav", rekao je menađer kluba koji nije želio da mu se spominje ime.

Mogla ga je uhvatiti hipotermija?

Renato Grbić, ugostitelj i čovjek koji je od utapanja spasio 30 ljudi, komentirao je za Blic Matejev nestanak.

"Neke kamere pokazuju kako je sišao dolje. Sad, sve ovisi o tome je li pio, što kažu prijatelji, ja ne znam... Primjerice, brat i ja smo u čamcu, ribarimo, voda je velika, nadošli su oko 1,5 metara i Sava i Dunav. Ako je upao u vodu, ne znam kako je bio obučen, je bilo lijepo vrijeme, nije bilo hladno, to su sve neki faktori koji su ga mogli 'presjeći', mislim na hladnu vodu. Tako dolazi do hipotermije", rekao je Grbić.

Tvrdi da to što je Periš bio dobar plivač, sportaš koji je vodio zdrav život, nažalost nije od presudne važnosti u borbi za život tijekom zimskih mjeseci. "Ma koliko dobar plivač bio, da si sportaš, kad te 'vrućeg' presječe hladna voda od tri stupnja, automatski može doći do temperaturnog šoka, da srce ode u 'out'. Ako je upao u vodu, kej je ogroman, pristaju veliki brodovi, on tu nije imao gdje izaći", objašanjava.

Puno sporije isplivavanje tijela

Na niskim temperaturama, prema Renatovim riječima, tijela puno sporije isplivavaju iz rijeka.

"Sava je sad baš jaka i brzo teče, ako je upao u vodu, ona ga je već odnijela dolje, tamo negdje ka sredini. Nije imao šanse isplivati, preplivati. Ako je dobar plivač, mogao je ići uz obalu, pa se uhvatiti za neki čamac, ne znam.... Zasad su sve to nagađanja. Sad je hladna voda, ako je došlo do utapanja, tijelo neće isplivati za mjesec dana.

Kad su prije nekoliko godina skočile dvije djevojke iz Vranja, ja sam se igrom slučaja našao na svadbi djevojke koju sam spasio kad je imala 18 godina. Baš na taj dan, skočile su te djevojke u Dunav, tad su me zvali novinari da mi to jave. Jedna se uhvatila za baržu, druga se utopila. Sutradan se pojavio njezin otac, da je tražimo. Rekao sam mu 'nema ništa od toga, vjerujte mi, za mjesec, mjesec i pol dana će se pojaviti'. Isplivala je nakon mjesec i nešto dana. Ako se nesretni mladić utopio, nažalost, na ovu hladnu vodu, tijelo neće isplivati brzo. Ljeti se to desi za nekoliko dana, pukne žuč i tijelo ispliva. Zimi je to sporije, bude to i po mjesec, mjesec i pol, dva", rekao je Grbić za Blic.

Tijelo nije potonulo?

Vladica Zdravković, kapetan riječne plovidbe Beograd, rekao je za Blic da su dvije riječne patrole na vodi, da potraga traje 24 sata dnevno, ministar policije se informira te je dao posebne zadatke da se dijete pronađe.

"Trenutna temperatura vode je između 4 i 5 stupnja, a brzina rijeke 10 kilometara na sat, pa kad se činjenice uzmu u obzir, a ukoliko je Matej pao u vodu, tijelo nije potonulo, već pluta glavom okrenutom na dolje u polukosom položaju, rekao je za Blic.rs.

Ako je Matej zbilja upao u rijeku, što je pretpostavka, kaže da je očekivano da je već u Dunavu i da će tijelo isplivati za 4 ili 5 dana zbog fragmentacije unutrašnjih organa.

"Svako dijete nam je bitno i stvarno nam je žao što se ovo dogodilo. Za Beograd je ovo jedan jako tužan trenutak - saznati da je jedno dijete stradalo, odnosno da se vodi kao nestalo, ne smijemo tvrditi da se utopio ili da je otet", izjavio je Zdravković.