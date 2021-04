PROCURILE NOVE PORUKE; Rimac je javila Žalac da slažu ‘pakleni plan’: ‘Otet ćemo te od 6. do 9. kolovoza’, ‘Otmite me’

Istražitelji su utvrdili da je u pitanju bilo jedrenje od najmanje 15.174 kuna koje je poduzetnik Milenko Bašić platio Josipi Rimac u razdoblju od 6. do 9. kolovoza 2019. godine

Poduzetnik Milenko Bašić s godišnjim prihodima od 10 milijuna eura, rado se odužio Josipi Rimac, bivšoj državnoj tajnici i HDZ-ovoj “kninskoj kraljici”. Razlog se krije u tome što je Rimac “lomila” i zvala niz ministara ne bi li izlobirala da Bašićeva tvrtka C.E.M.P. dobije od HBOR-a i HPB-a što veći kredit pod što povoljnijim uvjetima.

Kako se Bašić odužio Rimac koju je u sms porukama nazivao “kraljicom”? Jedrenjem! Prema pisanju 24sata, istražitelji su utvrdili da je u pitanju bilo jedrenje od najmanje 15.174 kuna koje je on Josipi Rimac platio u razdoblju od 6. do 9. kolovoza 2019. godine.

“Bila sam s Ruškom (državnom tajnicom Ružicom Njavro) i slažemo pakleni plan”, napisala je Josipa Rimac 29. srpnja 2019. bivšoj ministrici Gabrijeli Žalac. Žalac joj je odgovorila: “Ajde!”.

Rimac joj zatim piše: “Otet ćemo te od 6. do 9. kolovoza”, na što joj prijateljica Žalac odgovara: “Otmite me”.

‘Nitko neće znati gdje smo, bit će nam super!’

Dalje u porukama Rimac pojašnjava da će njih tri ići i da “mogu povesti i Megi i Katu” i da isplovljavaju. Također, poručila je da nitko ne smije znati i da “jednostavno moraju pobjeći”.

“Nas dvije smo to smislile. I brod i sve, i nitko neće znati gdje smo. Bit će nam super”, rekla je Rimac i dodala “kako ima prijatelja koji vole Gabrijelu i Rusku i Josipu i stalno pitaju za Gabrijelu”.

“Luda si k’o šiba”, odgovorila joj je Žalac.

Jedrenje platio u kešu

Kako piše 24sata, iz daljnje komunikacije te fotografija pronađenih na mobitelu Josipe Rimac proizlazi da je od 6. do 9. kolovoza 2019. godine bila na jedrenju na Elanu Impressionu 50 -P&B. Osim nje na brodu su kao putnice bile prijavljene i Gabrijela Žalac, Ružica Njavro i još tri mlađe ženske osobe. Otkriveno je da su u tom razdoblju razmjenjivale fotografije s jedrenja i iz restorana u kojima su jele.

Istražitelji su provjerom bankovnih transakcija osumnjičenica utvrdili kako prije i tijekom jedrenja one nisu podizale novac, što ih je dovelo do zaključka, iz kontakata Bašića i firme za iznajmljivanje brodova, i njegove komunikacije s Rimac, da joj je on dao najmanje 17.175 kuna u kešu u svrhu plaćanja troškova jedrenja, javlja 24sata.

