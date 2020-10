PROCURILE NOVE MJERE: Drastično se krešu okupljanja, uvodi se djelomična prohibicija? Evo što će morati raditi zaraženi

Nacionalni stožer civilne zaštite navodno bi trebao donijeti odluke o ograničenju okupljanja na javnim mjestima na 50 osoba, a na svadbama na 25 te zabrani prodaje alkohola na benzinskim postajama

Posljednjih dana Hrvatska svakodnevno ruši rekorde po broju novozaraženih osoba. Danas je uz 2242 nova slučaja zaraze, zabilježeno je 16 preminulih i 731 hospitalizirana osoba. To je nagnalo ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka, ministra zdravstva Vilija Beroša, ministra unutarnjih poslova i šefa Nacionalnog stožera civilne zaštite Davora Božinovića te premijera Andreja Plenkovića da progovore o uvođenju novih, strožih epidemioloških mjera koje bi nas trebale dočekati s ponedjeljkom.

Ograničenje okupljanja i točenja alkohola

Iako oni nisu konkretno rekli o kakvim se mjerama radi, Jutarnji doznaje kako bi se okupljanja na javnim mjestima ograničila na 50 osoba, a visokorizične svadbe na 25. Prijedlog Stožera bi mogao predložiti i da se zabrani prodaja alkohola na benzinskim postajama. Zbog stanja u bolnicama, sljedećeg bi se tjedna trebali pripremiti i dodatni kreveti u zagrebačkoj Areni. No, zasad nema govora o kažnjavanju onih koji ne nose maske.

S gotovo 800 novozaraženih Zagreb je predvodnik negativne epidemiološke situacije u zemlji. Zbog toga je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Zvonimir Šostar, poručio da brojke mogu početi padati tek ako se građani konačno budu pridržavali osnovnih epidemioloških mjera. Zbog toga su, uz bolnice, preopterećeni i centri za testiranje, pa čak i onaj novootvoreni na Zagrebačkom velesajmu.

“Od ponedjeljka ćemo uzimati briseve od 10 do 14, a subotom od 8 do 12 te nedjeljom od 8 do 10 sati. I to uz prethodnu narudžbu. Ubuduće ćemo u našem zavodu raditi od 1400 do 1500 testova dnevno jer su ljudi potpunog iscrpljeni. Mikrobiolozi su u subotu radili do 5 sati, a ostali djelatnici do 7 kako bi poslali sve nalaze. To je nemoguće izdržati i zato uvodimo dvosmjenski rad”, rekao je Šostar.

Zaraženi zovu svoje kontakte

No, to nije jedina promjena koja će biti uvedena tijekom testiranja u Zagrebu. Zbog preopterećenosti epidemiologa, voditeljica Odjela za praćenje zaraznih bolesti u “Štamparu”, Sanja Kurečić Filipović, pojasnila je da će se drugačije postupati s kontaktima zaraženih osoba.

“Jako je bitno poručiti građanima da mi kao epidemiolozi moramo promijeniti i strategiju i uputu prema građanima i apeliramo na suradnju građana, da osvijestimo ljude da epidemiolog u prvih 24 sata ne može kontaktirati svaku oboljelu osobu. Ako je primjerice 500 ljudi u Zagrebu ne možemo obavijestiti odmah svakoga, a kamoli porazgovarati u sljedećih 24 sata. Zato apeliramo na građane da se obrate liječnicima obiteljske medicine, koji su dobili upute kako da razgovaraju i objasne cijeli proces izolacije i karantene ukućana. Drago mi je da su ljudi osvijestili potrebu da kontaktiraju bliske kontakte, ne stignemo ni oboljele kontaktirati te kasnimo i s identificiranjem kontakata, stoga je biti suradnja svake oboljele osobe, da obavijesti svoje kontakte”, poručila je Kurečić Filipović za RTL.

