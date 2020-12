PROCURILE MJERE? Čini se da se vraćaju propusnice, zabranit će okupljanje više od dva kućanstva, Crkva traži izuzeće, a loše vijesti za ugostitelje

Ovaj bi paket mjera trebao biti na snazi najvjerojatnije do 8. siječnja. Tada bi se ukinule propusnice, no većina drugih mjera bi se produžila na još dva tjedna

U Hrvatskoj će nakon 21. prosinca na snazi biti nove mjere, strože od sadašnjih. To je sada potpuno siguran scenarij čiji se posljednji detalje bruse u Stožeru i vladi, a nove će mjere službeno biti objavljene sutra, kako je jučer najavio premijer Andrej Plenković.

Izrađen je nacrt novih mjera prema kojem bi se sve sadašnje mjere trebale produžiti, uz nekoliko novih restriktivnih mjera. Kako doznaje Index, u njemu je i zabrana napuštanja mjesta prebivališta, odnosno mjesta stalnog boravka, što bi značilo i povratak propusnica, no o tome se još prilično raspravlja.

Još jedna restriktivna mjera koja se nalazi u nacrtu novih mjera jest zabrana okupljanja osoba iz više od dva kućanstva. Ova će odredba posve sigurno ostati u konačnoj odluci o mjerama, samo još nije potpuno sigurno u kojoj formi. Naime, postoje i prijedlozi da se okupljanja ograniče na jedno kućanstvo, no zasad je ipak izglednija opcija s dva kućanstva.

Kako pak doznaje Jutarnji, dodatnog ograničavanja broja okupljenih u kućanstvima, ne bi trebalo biti. Naime, to je nemoguće kontrolirati i toga su u Stožeru svjesni. Kako neće biti organiziranih javnih dočeka Nove godine, za sada nisu skloni niti smanjenju broja okupljenih koji je sada ograničen na 25. Na snazi, u sklopu produženja postojećih mjera, ostaje zabrana rada kafića, a i restorani ostaju zatvoreni za goste. Kina i kazališta se neće zatvarati, kao ni frizerski i drugi saloni. Iz Stožera smatraju kako kina i kazališta trenutno predstavljaju vrlo mali rizik jer nemaju mnogo posjeta, dok saloni ostaju otvoreni također s objašnjenjem kako ne predstavljaju veliki rizik s obzirom na broj ljudi koji se u njima nalazi istovremeno, pritom noseći maske i pridržavajući se drugih mjera.

Dodatna ograničenja u trgovinama

Rad trgovina i šoping-centara reguliran je drugom odlukom kojom je dodatno ograničen broj ljudi u trgovinama i šoping-centrima. Ona vrijedi do 10. siječnja.

Oko propusnica, odnosno zabrane napuštanja prebivališta se još lome koplja. Naime, u Stožeru smatraju kako bi ova mjera ipak smanjila kontakte, posjećivanja i druženja koje smatraju velikim rizikom za božićne i novogodišnje blagdane, no još uvijek se razmatra koliki bi bili učinci takve mjere. Uvođenje propusnica je ipak već uvršteno u nacrt mjera i ako danas ne dođe do obrata, ova će mjera također biti na snazi nakon 21. prosinca.

No pravi izazovi kod donošenja novih mjera nalaze se u propusnicama, odnosno u tome u kojim će se iznimnim slučajevima dopuštati prolazak između županija. Stožer želi izbjeći iskustvo iz prvog vala kada su se propusnice masovno izdavale zaposlenicima u firmama pa je na kraju prvog vala bilo više od milijun izdanih propusnica.

Moguće je i da posebna odluka o propusnicama upravo iz tog razloga ne bude formalizirana odmah u petak, nego naknadno, tijekom vikenda, kada bi se definirala sva pravila koja će vrijediti za propusnice.

“Čini mi se da su šanse za uvođenje zabrane napuštanja prebivališta, odnosno za uvođenje propusnica u ovom trenutku oko 70 posto. Tragično je što neki ljudi vjerojatno doista misle da je cilj nekome zagorčati Božić i blagdane. Ograničenje kretanja je nešto o čemu se nerado razmišlja, ali očekujemo da bi to ipak doprinijelo smanjenju kontakta koje nam je izuzetno važno u ovo blagdansko vrijeme, jer u suprotnom prijeti doista teška situacija nakon blagdana, unatoč nekim pozitivnim pomacima posljednjih dana. Nešto se mora poduzeti kako bi se spriječilo širenje zaraze za blagdane. Žalosno je da je uvođenje takvih mjera nužno zbog manjeg dijela ljudi koji se ne žele pridržavati apela i jednostavnih mjera kako bismo izdržali do kraja epidemije koji je sve bliže”, rekao je za Index sugovornik.

Crkva traži da se izuzmu iz kategorije okupljanja

Jutarnji piše o tome kako se u Stožeru raspravlja i o Crkvi, odnosno treba li ublažiti mjere, osobito uoči polnoćke. Naime, iz Katoličke crkve traže da se crkve izuzmu iz kategorije okupljanja, gdje je dozvoljeno do 25 prisutnih, te da se stave u grupu u koju spadaju trgovine i da se broj okupljenih veže uz kvadraturu crkve. No, niti tu još nije donesena odluka. Za sada su, doznaje Jutarnji, u stožeru skloniji varijanti da se ostavi odluka koja je trenutačno na snazi.

Nove mjere bi trebale vrijediti do 8. siječnja

Ovaj bi paket mjera trebao biti na snazi najvjerojatnije do 8. siječnja. Tada bi se ukinule propusnice, no većina drugih mjera bi se produžila na još dva tjedna kako bi se vidjelo kakve će posljedice imati blagdanska okupljanja na brojke novozaraženih, a posljedično i umrlih. Prema informacijama Indexa, među mjerama koje bi se produžile i nakon 8. siječnja je i zabrana rada kafićima te posluživanje gostiju u restoranima, i to – do daljnjega.

No, Jutarnji ističe kako će se dopustiti utrka Snježne kraljice. Sudionici će biti odvojeni u “balonima”, uz standardne mjere, nošenje maski, dezinfekciju i ostalo. Također, neće biti nikakvih druženja natjecatelja prije, za vrijeme ili poslije utrka. VIP loža neće postojati i cijelo natjecanje odvijat će se bez gledatelja.

