PROCURILA ZADNJA VERZIJA PLANA – ŠKOLA POČINJE 7. RUJNA: Mjere neće biti iste svugdje; Dio djece nosit će posebne N95 maske

Nastava u hrvatskim školama sigurno počinje 7. rujna, a mjere će se vjerojatno prilagođavati po regionalnom kriteriju ovisno o epidemiološkoj situaciji. Razredni odjeli morat će se smanjiti, a uvest će se po potrebi i smjenska nastava, posebna pozornost posvetit će se učenicima i nastavnicima s kroničnim bolestima pa je moguće da će oni nositi i N95 maske, a maske će se sigurno nositi u zajedničkim prostorijama, dok je moguće da će biti potrebne i u onim učionicama gdje neće biti moguće držati distancu, piše Jutarnji list.

To je zadnja verzija mjera za početak školske godine o kojoj se u subotu raspravljalo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji će sutra i objaviti upute za postupanje i odvijanje obrazovnog procesa u školama i vrtićima.

No ostaje otvoreno pitanje nošenja maski – hoće li se one svugdje nositi u školama, ili samo u zajedničkim prostorijama. Čini se kako je najizglednije je da će se nositi pri ulasku i izlasku iz škole, na hodnicima i ostalim zajedničkim prostorijama, a da će u učionicama to biti iznimka tamo gdje se ne može držati fizička distanca među učenicima. Ministar Radovan Fuchs, navodno će odluku prepustiti epidemolozima.

Smjenska nastava

Želi se uvesti i smjenska nastava, gdje god se može, a ideja je da grupe budu manje kako bi se držala fizička distanca, ali i ako dođe do zaraze, da se onda izolira manji broj učenika.

Najviše je prijepora između zdravstvene, odnosno epidemiološke službe i Ministarstva. I epidemiolozi i Ministarstvo slažu se da je najbolje za djecu da budu u školama, ali ne pod istim uvjetima. Naime, stav je Ministarstva da se u školu svakako kreće 7. rujna, u svim županijama i sva djeca. S druge strane, epidemiolozi, koji također pozdravljaju odlazak u školu, smatraju da se ne može na svaku školu, razred ili regiju gledati isto. Situacija je, različita po županijama te bi se u onima u kojima je loše trebala odgoditi škola.

Ministar Fuchs nije blagonaklon prema takvim rješenjima te inzistira na početku školske godine, a da eventualne probleme ili žarišta treba rješavati kako se dogode.