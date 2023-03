Tijekom rasprave o izvješću o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Mostov Nikola Grmoja koji je uporno htio govoriti iako mu je riječ oduzeta riječ. "Neću se odavde pomaknuti, možete zvati stražu jer dva mjeseca čekam očitovanje Odbora za Ustav vezano u samovolju koju radite. Ovo je više nepodnošljivo", poručio je u četvrtak Grmoja redsjedavajućem Anti Sanaderu koji ga je zbog toga udaljio sa sjednice u dvostrukom trajanju te sjednicu prekinuo na pet minuta.

'Mostovac' se nije dao smesti, pa se bezuspješno pokušao uključiti u raspravu o izvješćima o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 2019. do 2021. godine.

Grmoja pružio simbolični otpor, ali nije htio otežavati posao straži

„Nakon izrečene mjere udaljenja iz dvorane Grmoja se nije htio maknuti pa je došla saborska straža i nakon nekoliko minuta je počela već viđena situacija kada straža primjenjuje umjerenu količinu sile kako bi izbacila, iznijela, odvela, privolila ili prisilila zastupnika da izađe”, kazao je Arsen Bauk.

"Grmoja je na početku pružio simbolični pasivni otpor saborskoj straži do trenutka kada je uz rečenicu koju sam čuo 'pusti mi nogu' dao signal straži da će sam izaći iz dvorane što je i učinio”, dodao je Bauk.

. Dogodilo se to nakon što je izrazio nezadovoljstvo jer Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav već dva mjeseca ne daje tumačenje kada se oduzima riječ zastupniku.

Sanader: 'Laž je da ga se sprečavalo govoriti o aferama vladajućih'

Sanader je u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru "najobičnijom laži" nazvao Grmojinu tvrdnju da se sve to dogodilo kako bi ga se spriječilo da upozori na neke afere vezane uz vladajuće. "On je imao svoje vrijeme i nije morao dobivati opomene, ali on je namjerno dobio opomene. Sve je to namjerno inscenirao kako bi danas bio tema", ustvrdio je Sanader.

Također je kazao da Mostov zastupnik za govornicom nije trgao mikrofon, ali ne zna je li oštetio govornicu jer se uhvatio za nju. "To je sramotni ispad Grmoje, koji je silom htio zauzeti govornicu i nije se htio maknuti. To je očito poruka kako bi bilo kada bi oni bili na vlasti, ali to se, hvala Bogu i hrvatskom narodu, neće dogoditi jer bi to bilo bezakonje", rekao je Sanader.

Za protuzakonito ponašanje prozvao je i Arsena Bauka, rekavši kako je puštajući Stublićevu pjesmu o gangsterima "napravio upravo gangsterski potez". "Došao je sa svojim kolegicama Mirelom Ahmetović i Sanjom Radolović i zauzeo govornicu. Što je to nego gangsterski napad? On je sam sebi pustio pjesmu o svom ponašanju", rekao je Sanader.