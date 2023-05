Zbog visokih oborina, dio Hrvatske je poplavljen, a najgora situacija je u Obrovcu i Gračacu. Brojni građani morali su napustiti svoje domove te su ispričali svoja potresna svjedočanstva.

"Voda nadire u stan poput tsunamija, kćerkica stara godinu i pol dana gotovo da se guši od plača, supruga koje je u sedmom mjesecu trudnoće od panike ne može na noge stati. I onda usred tog kaosa krenu frcati iskre po stanu. Shvatio sam da u cijelom tom metežu nismo struju ugasili. Presjeklo me skroz, samo sam nagonski zgrabio kćer u naručje i izjurio van koliko me noge nose. Odnio sam ju preko poplavljenog starog placa koji je već bio gotovo metar pod vodom na sigurno prema banci. Prijatelji su za to vrijeme, što im zahvaljujem i ovim putem, pomogli supruzi da izađe“, rekao je za Večernji list Obrovčanin Tomislav Župan (33).

'Spremaj Dinu i odmah izlazi'

Od naleta vode bježala je i Rajna Perica iz Obrovca, koja sa suprugom brine o nepokretnom sinu Dini.

"Cijelo vrijeme smo se nadali da se neće izliti, a zatim mi je suprug u jednom trenutku samo rekao "spremaj Dinu i odma izlazi". Kako je Dino nepokretan i nalazi se u kolicima htjela sam ga prvo nahraniti, a onda je on povikao da nema vremena za ništa, da odma izlazimo van. Tako je i bilo, stavila sam ga u kolica, uzela samo novčanik i krenula van. Već je bilo nekoliko centimetara vode tada u stanu. Stan smo prije tri godine dobili od grada na korištenje i to baš u prizemlju kako bi bio prilagođen za Dinu. Voda je prvo krenula izvirati iz zemlje u drvarnici koja se također nalazi u prizemlju, a potom je samo počela odjednom ulaziti u stan“, kazala je za 24sata.

Ona i dijete su se smjestili u stanu kod obiteljskih prijatelja koji su trenutno na putu i doma se vraćaju u utorak navečer.

Povodom poplava, izvanredno priopćenje izdao je i DHMZ. "Prema trenutnim izračunima hidroloških modela može se očekivati izraženi porast vodostaja na gotovo svim rijekama u Hrvatskoj. Na pojedine vodostaje dodatno utječu i dotoci iz susjednih zemalja, a koji su također povećani radi aktualnih oborinskih prilika. Posebno valja istaknuti porast vodostaja na slivovima Kupe i Une koji bi mogli ući u izvanredno stanje mjera obrane od poplava. Desni pritoci Save iz Bosne i Hercegovine donose dodatne količine vode te će doprinijeti porastu vodostaja na Savi, gdje se također očekuje ulazak u značajne mjere obrana od poplava“, izvijestili su danas.