PROCURILA NOVA SNIMKA: Tušek (HDZ) napada ministre, jedan mu je posebno na piku: ‘On je OK dečko, ali nije dorasel tome’

Žarko Tušek se nezavisnom Viktoru Šimuniću, uz nuđenje pozicija pohvalio i svojom ulogom u stranci, a komentirao je i rad Andreja Plenkovića te ministra pravosuđa Ivana Malenice

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković branio je svog saborskog zastupnika Žarka Tušeka nakon što su 24sata objavile dio snimke na kojoj se čuje da nezavisnom vijećniku iz Oroslavja Viktoru Šimuniću nudi javne funkcije i zakonski zabranjenu podršku u izbornoj kampanji. U stranci se i dalje ne spominju sankcije, već prevladava stav kako je Tušek nastojao karikirati situaciju.

Iako premijer ne vidi kaznenu odgovornost u ovom slučaju, iako je USKOK pozvao Šimunića na razgovor, Tušek se brani da su stvari izvučene iz konteksta. Iako je u snimci bilo govora da Šimunić osnuje treću, nezavisnu opciju, koju će HDZ tajno pomagati u kampanji za predstojeće lokalne izbore, pa da zatim nakon njih podrži platformu predvođenu HDZ-om za Zagorje, a za nagradu može birati javne funkcije.

Novi transkript

No, novinari 24sata objavili su transkript još jednog dijela snimke razgovora dugog više od sat vremena. Na njoj Tušek, osim već spomenutog, iznosi i stavove o sebi i Plenkovićevoj Vladi. Rekao je kako mu se otvara mjesto političkog tajnika stranke, pa čak i ministra.

“Moramo svi težiti tome da imamo relevantne ljude u državnoj politici jer bez njih nemremo napraviti osnovne generalne stvari za naš kraj. Imam prostora se kao predsjednik Odbora za gospodarstvo razvijati na nacionalnoj sceni, i kao budući politički tajnik HDZ-a dodatno razvijati na nacionalnoj sceni. Potencijalno mi se otvaraju vrata ulaska u Vladu ako se potrefi neko ministarstvo koje meni odgovara. I mislim, sljedeće, pošto imam 39 godina, da je vrijeme za tu tekmu”, govori Tušek na novim dijelovima snimke koje je objavio 24 sata.

Dalmatinci i Slavonci uvijek prvi

Dodaje kako se ne može puno napraviti za kraj kad su uvijek prvi Dalmatinci i Slavonci, a potom i udva navrata iznosi viđenje sebe i Vlade, a zatim i kritizira sposobnosti ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice, nakon što mu je Šimunić rekao da je bio kod njega na razgovoru. “Malenica, on je ok dečko, ali po mom mišljenju, nije dorasel tome”, smatra Tušek.

“Ne tražim ja da budem bog i batina svemira, nego hoću svojim suportom kroz državne odnose, sa svojim privatnim odnosima koje imam s dijelom Vlade i ministrima, za koje mislim da su stvarno dobri ministri, ima tu svega, kaj bi ih pol odmah prebrisal, ali s onim koji su dobri frendovi, hoću pomoći ovom kraju. Nemrem pomoći, je*a ti pas glavu, kad župan sve koči! Razumiješ?”, govori Tušek.

“Niš, znači, ono kaj mi se čini plus još oko te situacije, je to kaj HDZ ima svoje glasače, SDP ima svoje glasače i to je to. A ti možeš dići ljude koji, u pravilu su… Ne daju se. Nema šanse. Ljudi koji su neopredijeljeni. Znači, taj treći put može biti jako moćan, a jedini koji ga može isterati si ti. Ono kaj je bitno da… Poanta je da u ovom trenutku ima rejting, ima tu poziciju, ima te komunikacijske kanale da je to realno.

Podrška u realnim okvirima

On je uvjeren da Zagorje može dobiti puno više novca od Vlade i EU fondova kada bi HDZ bio na vlasti u županiji. Zbog toga je pohvalio premijera Plenkovića. “Andreju to ne paše, on to bu zmenil”. Saborski zastupnik HDZ-a je spomenuo i dogovore koji su mogući ako Šimunić prihvati suradnju.

“Mi smo to spremi podržati i to kako budeš rekel, tak budemo podržali u normalnim okvirima. Razumiješ me sve skupa, ne? na taj dio logistički imaš, ajmo reć, na neki način pokriven… Koliko ti hoćeš? Ti nećeš? Ti možeš ići i bez toga, to je tvoja stvar. Razumiješ me? Ali ja ti to ne govorim na način da te netko s tobom, da te bu sad trgoval ili kupoval, nego ti velim da smo spremni pomoći zbog generalne stvari koja se događa, a onda nakon toga paralelno, dok se to sve odvija i kampanja, mi možemo sjediti za stolom u tajnosti i reći; ovaj projekat može, ovaj projekat ne može. Ovo je naša platforma i na kraju kad se bu dogovorila ta priča u drugom krugu, jel tako, onda to bude potkrijepljeno papirima, je*a ti pas glavu, ne zrakom. Projektom, ne?”, zaključio je Tušek.

