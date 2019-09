PROCURILA JOŠ JEDNA SKANDALOZNA SNIMKA ŽUPANA: ‘Svima je problem Blaženko Boban jer Blaženka boli k**ac za pet kuna, je** mi se’

“Nemam ja opasku ni prema premijeru ni prema nikomu”, kazao je župan

Prošlog tjedna u emisiji ‘Provjereno’ objavljena je snimka koja služi kao dokaz da je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban namještao natječaj za ravnatelja Doma zdravlja te županije. Na toj je snimci razgovor predsjednika Upravnog vijeća koji je otkriva kako su šef županijskog HDZ-a Ante Sanader i župan Boban vršili pritisak na članove vijeća kako bi izabrali njihova kandidata, tada aktualnog ravnatelja Dragomira Petricu. Jučer je u emisiji objavljena još jedna skandalozna snimka.

PROCURILA SKANDALOZNA SNIMKA RAZGOVORA: ‘Ti ne možeš shvatiti, ti nisi tamo svoj strijelac, župan te postavio. Dio si strukture’

Drska reakcija

Naime, predsjednik Upravnog vijeća Ivan Nasić požalio se na ovu situaciju premijeru Andreju Plenkoviću koji je zbog sukoba oko ravnatelja Doma zdravlja razgovarao s Bobanom.

Provjereno je objavilo snimku koja pokazuje što župan doista misli o aferi.

Bobanov sugovornik kazao je: “Jako loša bi to poruka bila, to je do premijera isto prezentirano. Jako loše bi bilo”, rekao je sugovornik Bobanu, na što je dobio drzak odgovor. “Nemam ja opasku ni prema premijeru ni prema nikomu”, kazao je župan.

Potpuno iskreno mu se ‘je**’

Na to mu sugovornik odgovara kako zna da je Boban samostalan, što sam župan potvrđuje riječima: “Njima je svima problem Blaženko Boban jer Blaženka boli ku**c za pet kuna. Evo, da vam budem potpuno iskren – j**e mi se”, kazao je Boban.

Novinarki Ani Malbaši Boban je slučajno priznao da je pokušao utjecati na ishod natječaja, piše Dnevnik.hr. “Ja nisam zagovarao gospodina Petricu, nego poništenje natječaja. Dakle, sve je iz te snimke potpuno jasno i nemam što dodati”, rekao je Boban.

Dan kasnije medijima je priopćio kako je sve radio po zakonu te da ne želi “komentirati kavanske priče”. Pokušao je čak i povući izjavu da je utjecao na natječaj te je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao kako “natječaj uopće nije poništen”.