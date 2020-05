OBJAVLJENA JE AUDIOSNIMKA KREŠE BELJAKA: ‘Bernardić se složio da se u koaliciju pozove i Most’; oglasio se i šef SDP-a

‘Pa to sam ja inkognito, ali više onako izbjegavajući teren, predložio i Grmoji i Petrovu. Međutim to je s podsmijehom odbačeno, a što je i jasno jer se radi o neostvarenim HDZ-ovcima koji ne promišljaju niti su ikad promišljali o bilo kojoj drugoj priči osim HDZ-a’, kazao je Beljak

Nakon što je Večernji list objavio vijest da je predsjednik HSS-a Krešo Beljak ponudio ulazak u (Restart) koaliciju i Mostu, nije dugo trebalo čekati rekacije. Najprije je predsjednik SDP-a Davor Bernardić na službenoj Facebook stranici objavio fotografiju naslovnice Večernjeg te uz nju velikim slovima napisao: “LAŽ”. Potom su se oglasili i iz Mosta. Glavni tajnik te stranke Nikola Grmoja također je ustvrdio da je to laž te da Beljakovu izjavu vidi kao nastavak specijalnog rata protiv Mosta.

BELJAK: Bernardić je pozvao Most u koaliciju, Grmoja i Petrov su to s podsmjehom odbacili. To su neostvareni HDZ-ovci’

Grmoja reagirao s gnušanjem, a HDZ s podsmijehom

“Ako je Krešo Beljak tako nešto rekao, onda laže i to radi po nalogu šefa HDZ-a Andreja Plenkovića kojemu je HSS već dao svojedobno svojih pet potpisa kad je trebalo. Beljak sada takvim istupima ruši i svoju novu koaliciju u koju je ušao. Most nikada ne bi išao na izbore ni sa SDP-om ni s HDZ-om i to svi znaju”, kazao je Grmoja.

Reagirali su i iz HDZ-a, i to s podsmijehom.

“Dugo su trajali. Nakon afere s plagiranjem naziva koalicije, već danas se Bernardićeva družina potrošenih plagijatora počela raspadati. Bernardić optužuje Beljaka da laže, jer je potonji izgleda razotkrio pregovore između SDP-a i MOST-a, koji su trebali ostati u najstrožoj tajnosti. Pravi pokazatelj razine neozbiljnosti dvojice ‘čelnika opozicije’. Zamislimo samo da Bernardić i Beljak vode Hrvatsku u borbi s izazovima s kojima smo suočeni?! Bernardić je ponovno demonstrirao svu raskoš svog političkog talenta’, stoji u objavi HDZ-a na Facebooku.

NIKOLA GRMOJA: ‘Beljak radi po nalogu Plenkovića, to je nastavak specijalnog rata’

Transkript razgovora Beljaka i novinara Večernjeg lista

Večernji list odlučio je, kako bi zaštitio vlastiti integritet te relevantnost i objektivnost, objaviti audiosnimku razgovora između novinara Denisa Romca i Kreše Beljaka. Snimku možete poslušati OVDJE, u tekstu Večernjeg lista, a prenosimo transkript razgovora svoga novinara sa šefom HSS-a.

Krešo Beljak: Gledajte, da i nije ovakva situacija oko korone opet bi to bila nužnost po meni. Ponavljam, po meni. Mislim, znam da isto razmišlja gospodin Bernardić i to upravo zbog izbornog zakona koji je isto tako, po meni, izašao iz okvira ustavnosti. Odnosno one izborne jedinice u kojima postoji sada već prevelika razlika, plus minus, odnosno preveliko oduzimanje glasova… To je prva stvar koja je sigurno neregularna, dakle sigurno je da je u nekim izbornim jedinicama potrebno puno manje glasova da bi se dobio mandat.

Novinar: Na to je upozorio Ustavni sud još prije koliko godina…

‘Ja sam to inkognito predložio Grmoji i Petrovu’

Krešo Beljak: Još prije onih prošlih izbora. Do sada se ništa nije promijenilo. To je jedna stvar, druga stvar je D’Hondtova metoda koja ne odražava pravo stanje stvari na terenu odnosno na izborima. Dakle, izbori su i kad ne bi bilo pandemije, vrlo, vrlo, upitni što se tiče regularnosti, ako možemo govoriti o poštenju i zakonitosti. Ali to je opet dio povijeti ovih prostora. Dakle, mi smo imali, ne znam, prije 80 godina izbore kojima je opozicija, a tu možemo povući paralelu, gdje se pod vodstvom Vlatka Mačeka na izborima 1938. okupila cjelokupna opozicija. Od krajnje ljevice do krajnje desnice protiv vladajućih. U tom smislu sam ja i predlagao Bernardiću i on se s tim složio, da se pozovu, govorimo o mjesecu prije mjesec dana, čak i Most i sve moguće ideološke različite pozicije, a kojima je zajednički nazivnik taj da su protiv HDZ-a. Međutim, naravno, od strane Mosta nije bilo interesa. Dakle, s podsmijehom se tome pristupilo…

Novinar: Kako ste to predlagali?

Krešo Beljak: Pa to sam ja inkognito, ali više onako izbjegavajući teren, predložio i Grmoji i Petrovu. Međutim to je s podsmijehom odbačeno, a što je i jasno jer se radi o neostvarenim HDZ-ovcima koji ne promišljaju niti su ikad promišljali o bilo kojoj drugoj priči osim HDZ-a.

Beljak je danas na Twitteru ponovno komentirao ovaj mini skandal napisavši kako “koalicija RESTART nikad nije vodila pregovore s Mostom” niti da je izjavio da im je u dogovoru s SDP-om nudio suradnju.

“Razne konstrukcije na tu temu neću dalje komentirati, jer se očito radi o skretanju pozornosti s mnogo većih problema koje Hrvatska ima”, tvitnuo je Beljak.

Koalicija RESTART nikad nije vodila pregovore s MOST-om, niti sam izjavio da sam im, po prethodnom dogovoru s pred. SDP-a, nudio suradnju.

Razne konstrukcije na tu temu neću dalje komentirati, jer se očito radi o skretanju pozornosti s mnogo većih problema koje Hrvatska ima. — Krešo Beljak (@KBeljak) May 11, 2020

Bernardić: ‘To je čista laž’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u ponedjeljak je izjavio da je tekst Večernjeg lista u kojem se navodi da je predsjednik HSS-a Krešo Beljak, u dogovoru s njim, razgovarao o širokoj predizbornoj koaliciji s Mostom laž te da je to demantirao i Beljak.

„Objava Večernjeg lista je laž, a to je demantirao i Krešo Beljak. Prema tome, tu je sve jasno i nema više potrebe to komentirati“, kazao je Bernardić u emisiji ‘Oporbeni zarez’ Hrvatskog radija. S Mostom se nikada nije pregovaralo, a objava Večernjeg lista je laž, ponovio je, istaknuvši da ih HDZ već dva dana napada što, po njemu, samo pokazuje paniku u njihovim redovima i da jednostavno gube na sljedećim parlamentarnim izborima.

Što se tiče Mosta, tu je priča za nas završena jer su oni desnica i tako se deklariraju već četiri godine, a mi smo ljevica i okupljamo pobjednički blok, poručio je, uvjeren da će SDP imati najjače liste, ali o imenima još nije htio govoriti.

SDP je na zadnjim dvojim izborima pokazao kako se može okupiti i u ključnim trenucima zna biti alternativa i ključni stup promjena koje su Hrvatskoj danas potrebnije možda više nego ikada, naglasio je čelnik SDP-a. Predsjednik najveće opozicijske stranke, sutra pobjedničkog SDP-a, zajedno s partnerima pozvan biti mandatar za sastavljanje nove vlade, odgovorio je na pitanje vidi li se u Banskim dvorima.

Bernardić je kazao da je SDP spreman za izbore kada god bili, uz zadovoljenje epidemioloških uvjeta, no, smatra da bi bilo dobro da budu što prije jer, istaknuo je, ova Vlada Hrvatsku vodi u bankrot.

Nevjerojatnom i skandaloznom je ocijenio izjavu HDZ-ovca Krunoslava Capaka da bi građani koji su u samoizolaciji mogli izaći na izbore s maskama, a, s druge strane, ne mogu izaći u apoteku ili dućan. „To samo pokazuje da su oni spremni na sve ne bi li interes HDZ-a stavili ispred interesa i zdravlja građana. To je potpuno nedopustivo. Građane koji krše samoizolaciju kažnjavaju dok, s, druge strane, ne bi imali nikakav problem da ih pošalju na izbore“, kritizirao je Bernardić.

„Stožer se demaskirao, pokazali su se kao manje-više političko tijelo. U njemu su sve sami HDZ-ovci koji su ušli u sferu neepidemioloških odluka nego političkih odluka koji se direktno tiču života građana i de facto su postali političko tijelo iza kojeg se skriva Vlada“, ustvrdio je.

Bernardić je rekao da ima informaciju da se premijer Andrej Plenković na jednom sastanku Kluba zastupnika HDZ-a hvalio da treba koronakrizu iskoristiti ne bi li se vratila popularnost HDZ-u.

Tko ima moralni metar mjeriti što je dopušteno, a što nije?

Upitan o nazivanju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića ‘rektalnim alpinistom’, kazao je da je u hrvatskom političkom prostoru loše to što je razina rasprava dosta niska. Predsjednik Sabora “zastupnike naziva smećem ili šibicarima, a premijer se ide fizički obračunavati sa zastupnicima”, onda je to kriva poruka i ostalima i onda, kazao je, na žalost u toj kaljuži sudjelujemo svi. Dodao je i da čovjek u politici treba biti spreman na udarce i zapitao “tko ima moralni metar da mjeri što je dopušteno, a što nije” te najavio da će on i dalje govoriti istinu „bez obzira na to vrijeđalo to nekoga ili ne“.

Naglasio je da je u subotu osnovana oporbena Restart koalicija jer su svjesni da je Hrvatskoj potrebna promjena modela funkcioniranja, razvoja gospodarstva i funkcioniranja državne uprave. Naš zadatak će biti da u sljedećem četverogodišnjem periodu srežemo broj ministarstava, ali i neefikasnu državnu upravu, da smanjimo broj općina i gradova, da u potpunosti digitaliziramo državu kako bi država bila bliža građanima, ali i efikasnije se borili protiv korupcije jer je korupcija rak-rana koja je uništila Hrvatsku, a mnogima i ukrala budućnost, ocijenio je Bernardić.

Najavio je i novu paradigmu ekonomskog rata jer se u ovoj krizi pokazalo da Hrvatska ne može živjeti samo od turizma i nije samodostatna ni u poljoprivrednoj proizvodnji, a nemamo ni industriju jer je, rekao je Bernardić, uništena u HDZ-ovoj pljački u pretvorbi i privatizaciji devedesetih, pri čemu će naglasak biti na poreznom rasterećenju rada i poticanju investicija.

Rekao je i da će SDP inzistirati na zakonu protiv ‘koronaprofiterstva’ te ocijenio da je zabrana rada nedjeljom zadiranje Stožera u pitanja političke ingerencije i prekoračenje ovlasti.