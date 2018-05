PROČITAJTE PLENKOVIĆEV GOVOR: ‘Ovo što danas govorimo osjetit ćete kada hrvatski F16 zagrmi nad kninskom tvrđavom’

Protekla tri desetljeća pokazala su, rekao je predsjednik HDZ-a i vlade, da je HDZ najveća i najjača stožerna politička stranka Hrvatske, što će biti i u budućnosti

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković pozivao je u subotu, sa 18. općeg izvještajnog sabora HDZ-a, na zajedništvo, u više navrata podsjećao na ulogu i zasluge prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, a osvrćući se na krizu oko Agrokora priznao da su se u brzini dogodile greške zbog kojih žali.

“Borimo se za Lijepu našu, zemlju marljivih ponosnih i otvorenih ljudi, za Hrvatsku u kojoj je ključna politička snaga jak, okupljajući, moderan HDZ. Sve to možemo ostvariti kada smo složni, jer kad smo složni i u najgorim uvjetima HDZ je nepobjediv. Ta sloga, snaga i zajedništvo želim da nas krasi i u godinama koje su pred nama”, poručio je Plenković ispred više od 5.000 članova i simpatizera njegove stranke, povremeno prekidan burnim pljeskom.

HDZ na desnom centru

HDZ je vrijednosno, svjetonazorski i politIčki pozicionirao na desni centar. “To radim s čvrstim uvjerenjem. Na tom ga je spektru usidrio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. On ga je ostavio baš tamo da ne bi sužavao manevarski politički prostor…. Desni centar znači i narodnjaštvo i demokršćanstvo i domoljublje i državnotvornost i europske vrijednosti i to je sve taj desni cenatar na kojme ćemo dalje graditi i snažiti HDZ i s njim takvim pobjeđivati na svim izborima na koje budemo išli”, isticao je Plenković.

Borimo se, pozivao je, za Hrvatsku kakvu su sanjali hrvatski branitelji, kakvu je želio prvi predsjednik Franjo Tuđman, za uspješnu Hrvatsku u kojoj će svi živjeti dostojno od svoga radi, za Hrvatsku u kojoj će mladi ostvariti kvalitetno obrazovanje, Hrvatsku sa zdravstvenom skrbi na na najvišoj razini…

“Financijski stranka je konsolidirana, kampanje su iza nas, sve uredno posluje, u plusu smo i to je veliko postignuće za HDZ. Želim da se ovo upamti kao period konsolidacije stranke”, poručio je prvi čovjek stranke.

Vrijeme je, rekao je Plenković , za novi, suvremen i moderan statut koji će biti demokratičniji i funkcionalniji.

Među prvim prioritetima u predstojećem razdoblju naveo je demografsku revitalizaciju Hrvatske kao ključno, strateško nacionalno pitanje.

Drugi prioritet je, kazao je, osnaživanje gospodarstva i smanjivanje poreza, želimo poticati poduzetnički duh. U tom je kontekstu najavio kako će se od Nove godine smanjiti stopa poreza na dodanu vrijednost. Treći prioritet mu je, kaže, dovršiti strateške infrastrukturne projekte koji nas osnažuju na gospodarskoj energetskoj i prometnoj karti Europe.

Za odluku o kupovini borbenih zrakoplova, izraelskih F16, rekao je da Hrvatska nakon te akvizicije u sigurnosnom i obrambenom smislu više nikada neće biti ista.

“Punu dimenziju ovoga osjetit ćete na 25 godišnjicu Oluje kad hrvatski F16 zagrme nad Kninskom tvrđavom”, obećao je Plenković.

U govoru je u više navrata naglašavao važnu ulogu HDZ-a kao središnje stranke na sve fragmentiranojoj političkoj sceni. “Moramo biti ona snaga koja će okupiti partnere da konstruktivno Hrvatskoj činimo dobro i našem gospodarstvu, na bojitku zemlje”, rekao je Plenković.

HDZ kao snaga koja okuplja ljude različitih profila ali domoljubnog svjetonazora mora, kazao je, osigurati jedinstvo i domovinske i iseljene Hrvatske.

“Predložit ćemo model uvođenja dopisnog glasovanja za sve koji žive izvan domovine”, najavio je.

Sidro u EU i NATO-u

Treba raditi i na tome da se, kazao je, maksimalno koristi sidro u EU i NATO-u. “Pripreme za Schengen moraju biti gotove do 2019., da budemo spremni za donošenje političkih odluka. U prvoj polovici 2020. predsjedamo EU, u važnom trenutku kada kreće novi višegodišnji financijski okvir i kada Hrvatska čini novi korak za uvođenje eura”, rekao je Plenković.

Dodao je i kako ulaze u kampanju za europske izbore koji su za godinu dana, a na kojima, uvjeren je, pobjeđuje HDZ.

Protekla tri desetljeća pokazala su, rekao je predsjednik HDZ-a i vlade, da je HDZ najveća i najjača stožerna politička stranka Hrvatske, što će biti i u budućnosti.

“Onima koji kroz pokušaje destabilizacije vlade, državnih institucija i HDZ-a nastoje zadovoljiti svoje politikantske interese”, poručio je kako im, za razliku od HDZ-a, dobro hrvatskih građana nije na prvom mjestu.

Kršćansko načelo solidarnosti mora, istaknuo je, biti u svim politikama i odlukama. “Sa još jačim HDZ-om jamčim vam da ćemo to i uraditi. Tko će u Hrvatskoj provesti reforme ako ne HDZ”, pitao je Plenković povremeno prekidan burnim pljeskom nazočnih.

Plenković je hvalio i rast hrvatskog gospodarstva naglasivši kako je prošle godine prvi put postignut proračunski višak, uprihodilo se više nego potrošili. “Naš rad i trud prepoznale su i kreditne agencije koji su nam već dva puta povećale kreditini rejting samo na korak do investicijskog, koji ćemo uskoro, uvjeren sam, i dostići… Zahvaljujući boljem rejtingu uštedit ćemo 50 milijuna eura godišnje”, istaknuo je Plenković.

Pohvalio se i kako je sve učinjeno dovelo do toga da se tjedno otvara 1150 radnih mjesta u zemlji dok je, za usporedbu, kako je rekao, 40 tisuća izgubljeno u u mandatu SDP-a.

Među strateškim prioritetima naveo je reformu obrazovanja, a kao jednu od zadaća hrvatskog obrazovnog sustava vidi i učvršćivanje u mladima hrvatskog nacionalnog identiteta.

U govoru se osvrnuo i na krizu u Agrokoru rekavši kako su se uspješno nosili s nizom izvanrednih situacija i prijetnjom da taj prezaduženi koncern ne proguta gospodarski oporavak Hrvatske.

“Nosili smo se i s nametnutom političkom krizom i političkim ucjenama no unatoč svemu sačuvali smo stabilnost i to bez organiziranja novih izbora jer hrvatski ljudi očekuju da kada povjere mandat, rade na stabilnosti i institucija i na društvenom napretku pa stoga ne posežemo za izborima svake godine jer to ne radi ni jedna odgovorna zemlja i vlada”, rekao je.

Agrokor: Dogodile su se u brzini pogreške zbog kojih žalim

Reakcija vlade na krizu u Agrokoru bila je, rekao je, učinkovita i brza, imala je za cilj promijeniti na bolje poslovne prakse u Hrvatskoj”Ovaj slučaj treba iskoristiti da ojačamo osigurače koji bi trebali spriječiti ovakve sistemske rizike i da praksa neplaćanja ode u prošlost”, rekao je Plenković.

Uspjeh pravnog okvira bit će, uvjeren je, postizanje nagodbe vjerovnika. “Naš jedini cilj je sačuvati opći interes hrvatskog gospodarastva i radna mjesta bez troška za porezne obveznike. Usvojeni zakon je kao dio stečajnih i insolvencijskih zakona članica EU uskoro će psotati i dio pravne stečevine EU. Za izradu tog zakonskog okvira imali smo samo nekoliko tjedana, a da ne stvaramo dodatno paniku u javnosti i gospodarskom tržišu. Nismo imali vremena za uobičajenu proceduru donošenja zakona od minimalno šest mjeseci”, podsjetio je Plenković.

Na žalost, naglasio je, u brzini djelovanja, dogodile su se i određene pogreške zbog kojih žali. “Ali one nisu strateškog karaktera i neće utjecati na suštinu rješavanja problema i nećemo dozvoliti da nam zasjene velik uspjeh i odvažan politički potez”, poručio je.

Neće, rekao je, dopustiti da politički kredibilitet vlade, HDZ-a i njega kao predsjednika vlade bilo tko dovodi u pitanje.

Podrška BiH na europskom putu i dobrosusjedski odnosi baš sa svima

U vanjskopolitičkom kontekstu ponovio je snažnu i kontinuiranu podršku BiH na reformskom i europskom putu.

“Budućnost BiH i ravnopravnost Hrvata prvi su istinski i strateški interes… Očekujem da ćemo svi skupa biti svjedoci nakon izbora u listopadu još jednom uspjehu HDZ-a BiH i da će Dragan Čović predstavljati hrvatski narod u Predsjedništvu BiH”,poručio je.

“Želimo imati dobrosusjedske odnose baš sa svima i to je naša politika. To je investicija i u našu mirniju i stabilniju budućnost . No kada na dnevni red dođu pitanja teritorijalnog integriteta, državnih granica tu ćemo imati jedinstven stav, a to je da ćemo se boriti za ono što je naše”, poručio je Plenković.

Želi, naglasio je, rješavati i otvorena pitanja sa Srbijom, a ona su, kako je rekao, uvijek najosjetljivija, no za to njegova vlada snagu. “Želimo riješiti pitanja ali na neprihvatljive provokacije odgovaramo državnički”, poručio je.

Sa Slovenijom, rekao je, nikada u povijesti nismo imali problema.

“Pružamo ruku suradnje, želimo da to riješimo bilateralno i vjerujem da nam uz čvrstu političku volju ne trebaju ni sudovi ni arbitraže”, poručio je Plenković.

Demagogiju i ispraznost spriječiti političkom utakmicom

Svjedoci smo, rekao je, brojnih nevjerojatnih političkih programa koji se nude ljudima. Njihovu demagogiju, ispraznost, bezidejnost i treba spriječiti političkom utakmicom i pojašnjavanjem svega što radimo, poručio je.

“Nije dobro da dopustimo da tendencije populizma, demagogije i ispraznog kritizerstva uzimaju maha i dobivaju podršku među biračima”, naglasio je.

Umjesto toga, pozivao je na snagu,odgovornost i reformsku orijentaciju.

“Na sceni imamo stranke koje variraju od selfija sa zeljem do dijeljenja jagoda ili oni koji su bili partneri pa se pokazalo da ne razumiju abecedu demokratskih procesa”, rekao je Plenković.

Predsjednik vlade i HDZ-a posebnu je poruku poslao i mladima te kazao kako bi trebalo razmisliti da dobna granica za mladež HDZ-a bude do 30 godina. “Uvjerio sam se da nije dobro parkirati mlade da čekaju, oni su nestrpljivi kreativni i odgovorni. Spustimo dob političke zrelost niže da vas je više na svim dužnostima kada HDZ dobiva povjerenje”, poručio je Plenković.