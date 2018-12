‘PROČITAJ, DA SE NE DOGODI JOŠ NEKOME’: Mlada Vinkovčanka nasjela na zlobnu internetsku prijevaru i ostala bez 1200 eura!

Oglas za savršen stan preko poznate internetske stranice zapravo je internetska prijevara koja je iz Tatjaninog džepa izbila 1200 eura.

‘Iznajmljuje se novi, prekrasan trosobni stan, potpuno uređen i luksuzno namješten. Sastoji se od ulaznog hodnika s protuprovalnim vratima, klimatiziranog dnevnog boravka s kutnom garniturom na razvlačenje, komodom s LCD televizorom, radnim stolom, stolom za ručavanje, potpuno opremljene moderne kuhinje s perilicom posuđa i svim ostalim aparatima, dvije prostrane spavaće sobe, kupaonice s kadom i perilicom rublja, odvojenog wc-a i balkona. Grijanje je plinsko-etažno, režijski troškovi su minimalni… Slobodan za useljenje odmah!’, stoji u oglasu za stan koji je privukao mladu Vinkovčanku koja živi i radi u Zagrebu.

Velika internetska prijevara

No primamljiv oglas i savršen stan ispostavili su se kao velika internetska prijevara.

Prevarena Tatjana cijelu je priču podijelila na Facebooku gdje je napisala kako je, nakon što je naišla na oglas za stan, kontaktirala stanodavku koja joj je kazala da ne živi u Hrvatskoj već u Italiji te su dogovorile proces oko najma stana.

‘Kaže ona stan bio sinov, on odstudirao i vratio se u Italiju i oni sad rentaju stan. Nama stan po svemu odgovara – ok. Ona ne može doputovati, ali možemo to riješiti preko Airbnba jer je i tamo hostala stan. Pošalje nam link – pljunuta Airbnb stranica… Sve šljaka, registracija, bukiranje, mailovi od Airbnba… Na kraju kad smo izvršili uplatu ispostavilo se da je cijeli sustav lažan… Jebeno sve isprogramirano. Mi ostali bez para i bez stana’, napisala je Tatjana na svojem Facebook profilu.

‘To nije naš problem’

Kaže kako ne krivi Airbnb s obzirom na to da je uplata putem tih lažnih linkova na kraju napravljena izvan njihove aplikacije, no iz Bazzar.hr-a, piše Tatjana, nisu previše marili za njezin problem već su joj kratko kazali kako ‘to nije njihov problem’.

‘Ne kužim kako ih se ne tiče?! Rasplakala sam se skoro od muke!!’, napisala je Tatjana u svojoj objavi s upozorenjem: ‘PROČITAJ! Prevarili su nas pa da se ne desi još nekome..’