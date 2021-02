PROČELNIK KOJI JE BORASA POSLAO NA CIJEPLJENJE: ‘Ostala su tri cjepiva. Ponudili smo mu…’; Situaciju komentirali Beroš i Kaić

Pročelnik Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb, Željko Verzak pojasnio je da je iskoristio priliku da upotrijebi tri doze cjepiva viška na rektoru Sveučilišta Damiru Borasu i njegovoj supruzi koji su se kod njega našli na liječničkim konzultacijama

Pročelnik Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb, Željko Verzak pojasnio je detalje oko cijepljenja protiv koronavirusa rektora Sveučilišta Damira Borasa i njegove supruge, iako su oboje preboljeli zarazu još u studenom. Primili su cjepivo 25. siječnja, debelo u prvoj fazi procjepljivanja kojom su obuhvaćen ugrožene skupine, osoblje i korisnici domova za starije osobe te medicinski djelatnici.

Jučer je Verzak poručio kako se Boras na zavodu za stomatologiju našao u trenutku kada se cijeli odjel cijepio. Nakon toga su ostale tri prorijeđene doze koje bi se, da ih Boras i supruga te jedan medicinski djelatnik nisu iskoristili, vjerojatno bacile.

“Ja ne znam kako ste vi uopće došli do informacije da je cijepljen na Zavodu za stomatologiju. Klinika za stomatologiju ne vrši nikakva cijepljenja, mi smo imali taj dan termin i otišli na odjel na kojem se cijepe svi. Svi smo otišli na lokaciju Rebro i cijepili se na odjelu koji cijepi sve. Trenutno se taj odjel nalazi u prostorima Klinike za neurologiju i sve klinike KBC-a idu tamo na cijepljenje. Mi se bavimo zubima, mi ne cijepimo”, rekao je Verzak za N1.

Došao zbog stomatoloških pitanja

Istaknuo je kako je rektor kod njega bio na konzultacijama zbog stomatoloških pitanja te da su nakon toga išli na cijepljenje, gdje je Boras cijepljen viškom cjepiva.

“Oni nisu bili na pregledu, došli su kod mene na konzultacije. Konzultacije ne bilježimo kao takve, nije bio dijagnostički postupak, nego su došli da vidimo što treba ili ne treba. Ja sam ih pozvao da dođu kod mene, jer sam cijeli dan bio tamo, pa sam iskoristio to što sam tamo da obavim i taj dio posla. Ja sam se čuo s njima i pitao je li moja klinika gotova, rekli su mi da su ostala tri cjepiva, on je to čuo kao i mi i ponudili smo onda rektoru da se cijepi, ako želi”, opisao je Verzak.

Nije ulazio u epidemiološke razloge

Dodao je kako je iskoristio činjenicu što su ostale tri doze cjepiva viška i što su se Borasovi u tom trenutku ondje našli. “Ja sam pitao ima li razloga da se cijepe. Drugo nisam pitao. I ja sam prebolio, pa sam se cijepio. Nisam ulazio u to, nisam ja epidemiolog. Pitao sam smatraju li da ima razloga da se cijepe, kad je već takva situacija, da i to ne propadne do jutra. Oni su rekli ‘da’, i ja nisam dalje ulazio u to”, rekao je Verzak.

Dodao je kako ne zna gdje bi Boras i supruga mogli primiti drugu dozu cjepiva. Unatoč svemu, smatra daje pogriješio. “Naravno da smatram da sam pogriješio. Uvijek je put u pakao popločan dobrim namjerama. Postupio sam tako kako sam postupio, da imam ponovno priliku, ne bih sigurno u ovu situaciju doveo nikoga, a najmanje sebe”, zaključio je Verzak.

‘To je neprihvatljivo’

“Vlada RH donijela je plan cijepljenja, a oduzimanje prava najugroženijima da se cijepe nije prihvatljivo. Pričekat ću odgovor s KBC Rebra pa ću onda provjeriti informacije”, poručio je na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite ministar zdravstva Vili Beroš.

“Ne postoji nikakav protokol. Zdravorazumski protokol je onda cijepiti nekoga jer je to bolje nego da se to cjepivo baci. Neizbježno je da se prva faza cijepljenja poklapa s početkom druge. Gdje bismo došli da mi ne damo cjepivo koje sada imamo, dok se apsolutno zadnji iz prve faze ne cijepi?”, nadovezao se epidemiolog Bernard Kaić.

