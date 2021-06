Pročelnica za gospodarstvo Grada Zagreba na odlasku, Mirka Jozić, osvrnula se na financijsku situaciju u gradskom proračunu i odgovorila na prozivke novog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Jozić je za RTL Danas izjavila da se financijska situacija u Zagrebu može popraviti za par mjeseci.

'Ja od tih dugova ne bih radila dramu'

'Ovo što su se skupili neki dugovi u gradskom proračunu prema dobavljačima, te obveze se zaista jako lako riješe. Ja od toga ne bih radila dramu", kazala je.

Na pitanje kako komentira to što još nije dobila službeni poziv na sastanak s novim gradonačelnikom, kazala je kako on vjerojatno najprije treba sagledati situaciju i upoznati se s osnovnim stvarima, a nakon toga očekuje da će na rad doći i sastanci s aktualnim pročelnicima. Rekla je i da se ne slaže s Tomaševićevom ocjenom da je financijska situacija Grada Zagreba loša zbog tri godine neodgovornog upravljanja gradom.

"Ja se s tim, naravno, apsolutno ne slažem. Financijska situacija u jednom gradu vam ovisi o kvaliteti usluge koju želite pružiti, o visini cijene tih usluga i o visini prihoda. On može tu situaciju popraviti za par mjeseci, ako će podići cijene ili pružati nižu kvalitetu usluge nego što smo mi dosad radili, onda može vrlo brzo na računu imati sto milijuna kuna rezerve, ako je to to što se želi postići, kazala je Jozić za RTL Danas.

Odlazi u privatni sektor

Kada se bude sastala s njim, kazala je, ne namjerava mu sama dijeliti savjete. Nagomilane obveze, kaže, riješila bi za sedam dana. Na pitanje znači li to da nema potrebe za poskupljenjem ZET-ove polusatne karta od četiri kune, Jozić je odgovorila da to ovisi o tome kakvu će nova uprava imati politiku spram javnog prijevoza.

"Ako netko želi imati raspoloživ i dostupan javni prijevoz, onda mora imati i nisku cijenu. Mi svakako želimo da se svakom više isplati ići autobusom ili tramvajem i mislimo da bi na tome trebala ustrajati i buduća gradska uprava", kazala je.

Ona je najavila da će sama otići s mjesta pročelnice i prije nego što joj istekne ugovor, a ostalim pročelnicima - njih još 26 - nije željela sugerirati išta.

"Svi mi imamo svoje živote i poglede na stvari. Imam puno radnog iskustva, osjećam se jako spremnom za raditi bilo koji posao, a hoću li raditi nešto samostalno ili se zaposliti u nekoj firmi, tako je nebitno", kazala je na kraju potvrdivši da odlazi u privatni sektor.