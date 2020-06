‘PROBUDILO ME DRMANJE KREVETA’: Tri potresa noćas su prodrmala Zagreb, svima je epicentar bio na istom mjestu

Od 23 do šest sati ujutro Zagreb su pogodila tri potresa s epicentrom šest kilometara sjeveroistočno od središta grada i magnitudom koja se kretala između 1,2 i 1,7 stupnjeva po Richteru

Noćas se tlo u Zagrebu ponovno zatreslo i to triput. Prvi je potres uzdrmao grad oko 23 sata magnitudom od 1,7 stupnjeva po Richteru, da bi oko 5 sati ujutro neke od građana probudio potres jakosti 1,2 po Richteru.

M1.7 #earthquake (#potres) strikes 11 km N of Zagreb – Centar (#Croatia) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/ELLZX3lifR — EMSC (@LastQuake) June 29, 2020

Oba potresa su nastala na dubini od oko jednog kilometra, s epicentrom na šest kilometara sjeveroistočno od centra Zagreba, odnosno u Markuševečkoj zoni.

EMSC javlja o još jednom potresu koji se prije nešto više od sat vremena dogodio na istom mjestu. Magnituda mu je bila također 1,2 stupnja po Richteru.

M1.2 #earthquake (#potres) strikes 6 km NE of Zagreb – Centar (#Croatia) 10 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/m6hrBFwpRY — EMSC (@LastQuake) June 30, 2020

“Čula se jaka tutnjava i osjetila sam lagano podrhtavanje”, “Probudilo me, kratko drmanje kreveta”, “Lagano podrhtavanje”, bili su neki od komentara zabrinutih građana.