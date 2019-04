PROBLEMI ZBOG SANACIJE MARJANA: Krizni stožer tvrdi da netko skida doznake s panjevima; ‘Da je luđak ušao u šumu, ne bi to napravio’

‘Možete li zamisliti koja je to zloća da je netko u stanju ovakve stvari činiti? Kakvi su to ljudi?’, pita se koordinator koji objašnjava kako ima puno problema sa sanacijom zbog raznih obračuna koji se vode oko Marjana

Za informaciju kako je nezakonito posječeno više od 1000 nedoznačenih stabala na Marjanu koordinator Kriznog stožera civilne zaštite Nenad Ružić tvrdi kako je lažna informacija i da je zapravo na djelu drugi proces, piše Slobodna Dalmacija.

‘Da je luđak ušao u šumu, ne bi to napravio’

On tvrdi kako ima onih koji uporno žele spriječiti sanaciju Marjana od potkornjaka koji izjeda šumu.

“Tvrtka koja vrši nadzor šumarskih radova utvrdila je da netko skida doznake s panjeva tamo gdje su odsječena stabla. Naime, kad se posiječe stablo koje je doznačeno kao zaraženo, na panju mora biti doznaka. No, to nije sve. Skidaju se doznake i sa stabala koja još nisu posječena. To je još gore, jer je takvo stablo zaraženo potkornjacima, a navodno nije doznačeno za sječu pa ga ostavljate u šumi kao zdravo. Zašto se to radi? Zato jer je nekome u interesu da opstruira sanaciju šume. Ostao sam šokiran kad sam za to doznao. Onda netko kaže da je nelegalno posječeno 1400 stabala. Znate li koliko je to? Da je luđak ušao u šumu, ne bi to napravio. Gradski vijećnici su bili dan prije sjednice u šumi i nisu imali dojam da se radi o pustošenju. Da je netko htio pustošiti, onda bi posjekao sve odreda počevši od ceste, a ne bi duboko u šumi pilio nedoznačena stabla gdje mu je problem”, smatra koordinator Kriznog stožera.

Na pitanje kako je moguće da netko uđe i skida doznake, koordinator napominje kako je u pitanju veliko gradilište i kako je teško kontrolirati da se netko ilegalno ne uvuče.

SKANDAL NA MARJANU: Posjećeno je više od 1400 stabala koja nisu bila označena za sječu? Podnesena je kaznena prijava

Kaznena prijava

“Svako malo osvanu slike radova iz park-šume na društvenim mrežama. Možete li zamisliti koja je to zloća da je netko u stanju ovakve stvari činiti? Kakvi su to ljudi?”, pita se koordinator koji objašnjava kako ima puno problema sa sanacijom zbog raznih obračuna koji se vode oko Marjana.

Ružić proziva Javnu ustanovu za upravljanje park-šumom, kaže da se nisu odazvali na zapovijed Kriznog stožera za mobilizacijom, te su umjesto da obavljaju nadzor radova, podnijeli kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu protiv Kriznog stožera zbog pustošenja šume.

On tvrdi ako je inzistirao da dipl. ing. šumarstva Ivan Ljubić preuzme nadzor, a da je ovaj otišao na bolovanje.

Izvidi u tijeku

“Ima tu puno svakakvih interesa, ali ne smije se dopustiti da se radovi na sanaciji zaustave. Želi se prikazati izvođače kao kriminalce. Sjest ću s tvrtkom koja obavlja nadzor i utvrditi sve činjenice. Razmišljam o podizanju kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja”, najavljuje Ružić, te dodaje kako činjenica što na tematskoj sjednici Gradskog vijeća o Marjanu nije izglasan novi ugovor izvođaču “Matimi projectu” neće zaustaviti radove.

“Postoji više mogućnosti, može se napisati aneks postojećem ugovoru za trideset posto vrijednosti, što bi bilo 800.000 kuna. Može gradonačelnik odobriti ugovor do milijun kuna. Postoji treća mogućnost, budući da ista tvrtka otkupljuje od Grada drvnu masu koju posijeku, mogu se refundirati troškovi tako da im se drvna masa prebije kao naknada za radove”, navodi mogućnosti naš sugovornik.

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je policiji prijave koje se odnose na park-šumu Marjan, a iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su Slobodnoj Dalmaciji kako sada provode izvide po prijavama te kako će nakon što ih provedu o svemu obavijestiti Državno odvjetništvo.