PROBLEMI U ŽIVOM ZIDU: ‘Sinčić kaže jedno, ali onda njegova supruga sruši sve dogovore. Njena mora biti zadnja’

Živozidaš Tihomir Lukanić je podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika

Tihomir Lukanić podnio je ostavku na mjesto glavnog tajnika Živog zida zbog stranačkih nesuglasica oko toga tko će otići u Bruxelles na plaću od nekoliko tisuća eura, piše u subotu Jutarnji list pozivajući se na neslužbene izvore bliske stranci.

Podsjećaju da je predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić, kad se sastavljala lista, obećao Lukaniću da će on ići u Europski parlament. “Lukanić je bio nositelj liste i računao na taj dogovor koji je sad pao u vodu. Zato se osjeća iznevjeren. Sinčić je javno rekao da njega mjesto u Europskom parlamentu ne zanima. No, sada kad je osvojio mandat, promijenio je mišljenje, premda bi to stranku moglo jako skupo koštati: koji predsjednik stranke može voditi stranku iz Bruxellesa?”, piše Jutarnji list.

Vječni problem Živog zida

Ističu i kako se radi o vječnom problemu Živog zida: “Sinčić se dogovori jedno, a njegovoj supruzi Vladimiri, koja je predsjednica Živog zida u sjeni i povlači sve konce, to se ne sviđa pa sruši sve dogovore jer njezina mora biti zadnja. Kod nje je prevladala matematička računica: briselskom plaćom može lakše riješiti egzistenciju, tim više što je za Živi zid sasvim neizvjesno hoće li se održati do parlamentarnih izbora”, navodi Jutarnji list.

Analitičari smatraju da bi Sinčićev odlazak u Bruxelles mogao označiti početak kraja stranke. Teško da bi itko imao kapaciteta preuzeti stranku: Pernar je više solo igrač, a Bunjac bi se teško mogao afirmirati kao lider. Usto, stranka postoji u Saboru i glasna je na društvenim mrežama, ali podružnice gotovo da i ne postoje. Dok bi taj potez bio rizičan za Živi zid, ostaje činjenica da njome Sinčić dobiva pet godina političkog života i niz beneficija, piše Jutarnji list.

