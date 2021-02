PROBLEMI U ŠKOLAMA: ‘Neki učenici pokazuju simptome Covida, ali pripisuju to virozi, ne testiraju se’

‘Mnogi učitelji i roditelji javljaju informaciju da učitelji kada potpisuju broj učenika u samoizolaciji često je to nula, no u stvarnosti neki učenici pokazuju simptome Covida’

Glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan za N1 govorila je o povratku osnovnoškolaca na nastavu i problemima s kojima su se susreli nastavnici i roditelji. Rekla je kako neki učenici pokazuju simptome koronavirusa, ali ne idu na testiranje i to pripisuju virozi.

“Komunikaciju koju smo dobili je da ništa ne može nadomjestiti nastavu u učionici. Naravno da je ona najbolja u svim aspektima za učenike. No, problemi koji se javljaju već prvi dan su ti da mnogi učitelji i roditelji javljaju informaciju da učitelji kada potpisuju broj učenika u samoizolaciji često je to nula, no u stvarnosti neki učenici pokazuju simptome Covida. Sad da li će se to pokazati da je Covid ili neće, to je tek za vidjeti. No mnogi od njih ne idu na testiranje, pripisuju to običnoj virozi”, otkrila je.

Dodala je da se postavlja pitanje, budući da postoji mutirani koronavirus, zašto se ministarstvo jasnije ne oglasi što će biti sa cijepljenjem zaposlenika. “Ministar tvrdi da oni jesu u prioritetnoj skupini, oni su na zadnjem mjestu prioritetne skupine, što zapravo ne znači gotovo ništa. Ne vidimo ni jedan jedini mogući razlog zašto se ne požuri i ne stavi njih na prioritetne skupine. To je doista zahtjev velikog broja zaposlenika. A ono na čemu isto treba raditi je zapošljavanje pomoćnog tehničkog osoblja kojeg još uvijek nedostaje. Problema ima mnogo, ali svi su danas koji su krenuli u klupe zadovoljni jer to je najbolji model”, rekla je i naglasila da problemi postoje u sustavu, poput nedovoljne sigurnosti i higijensko-sanitarnih uvjeta.

JE LI SVE SPREMNO ZA POVRATAK UČENIKA U ŠKOLE? Zamjenica ravnatelja HZJZ-a otkrila i kada očekuje da se svi vrate u klupe

BOŽINOVIĆ O POBUNI KAFIĆA I TERETANA: ‘Epidemija traje i ne možemo odustati od mjera’; Najavio i kad su moguća određena popuštanja

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.