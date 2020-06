PROBLEMI U KOALICIJI? Glasovac: ‘Pitajte predsjednika SDP-a zašto sam ja jedina žena na prvom mjestu Restart lista’

Na pitanje je li joj žao što su neke vaše kolege odbile biti na listama, kao na primjer Ranko Ostojić, Glasovac kaže: ‘Ne samo njega, meni je žao i drugih’

Restart koalicija predstavila je program za obrazovanje s tri ključna cilja: kvalitetno obrazovanje dostupno svima pod jednakim uvjetima, podrška prosvjetarima i obrazovanje za održivo gospodarstvo.

Šef SDP-a Davor Bernardić potom je u društvu suradnika, Rajka Ostojića i Gordana Marasa, posjetio zagrebačka naselja Marukševec i Čučerje u kojima su brojni objekti teško oštećeni u potresu 22. ožujka.

Istaknuo je da je nesanacija nakon potresa politička ostavština Plenkovićeve Vlade, HDZ-a i Milana Bandića, dok će njegova Vlada, pobijedi li na izborima, kao jedan od prvih zakona donijeti upravo onaj o obnovi, kojim će zbrinuti ljude, obnoviti škole, ali i pokrenuti građevinski sektor.

Nezadovoljni listama

A u SDP-u ima nezadovoljstva s listama Restart koalicije. O tome kao i o drugim temama, reporter RTL-a Adrian De Vrgna u RTL-u Danas razgovarao je sa SDP-ovom Sabinom Glasovac.

Na pitanje zašto je ona jedina žena na prvom mjestu Restart lista, odgovara:

“To morate pitati predsjednika stranke, voljela bi da nas je više. Veseli me da će biti izbalansiran broj zastupnika i zastupnica”, kazala je Glasovac.

“Neću nikada odustati od boljeg obrazovanja”

Iza nje je Domagoj Hajduković, očekivalo se da će on biti prvi no zbog situacije na relaciji Hajduković-Mikulin, to se nije dogodilo. Dakle, ispada da prva na listi slučajno…

“Ja to ne znam. Koliko znam, stranka je računala s kolegicom Borzan. Ja bi se bolje osjećala u 9. izbornoj jedinici. Međutim, stranka je tako odlučila. Vjerujem u dobar rezultat”, poručuje.

Na pitanje je li joj žao što su neke vaše kolege odbile biti na listama, kao na primjer Ranko Ostojić, Glasovac kaže: “Ne samo njega, meni je žao i drugih.”

Na pitanje hoće li oni koji su otpali ipak stati uz Restart koaliciju, kaže:

“Ja vjerujem da hoće, to su ljudi koji su dugo u SDP-u. Nakon što preuzmemo odgovornost, trebat će nam puno ljudi da pokrenemo Hrvatsku”, tvrdi Glasovac.

Suludo je komentirati ekipu koja je promijenila 15 ministara

Iz suprotnog tabora, iz HDZ-a, kažu da imaju masu nepoznatih ljudi, ali i ljudi koji su presuđeni poput Željka Sabe zbog pokušaja političkog podmićivanja vijećnice.

“Uopće je suludo komentirati ekipu koja je promijenila 15 ministara. Predsjednik je imao ekskluzivno pravo, ali i odgovornost za predlaganje listi. Postoji nešto što se zove i rehabilitacija…”, istaknula je.

Danas su predstavili program za obrazovanje. Pobijedi li Restart koalicija – hoće li biti ministrica obrazovanja?

“Nismo o tome još razgovarali. Pričekajmo dok dođe vrijeme za to. Ono što je sigurno je da ću raditi svom snagom. Sve su to stvari razgovora i pregovora. Sigurno neću nikada odustati od boljeg obrazovanja”, rekla je za RTL Danas Sabina Glasovac.