PROBLEMI U KLINICI ZA TUMORE; Uprava KBC-a Sestara Milosrdnica pisala ministru: ‘Dvaput je zatražena smjena Dijane Zadravec, ali…’

Povjerenstvo za unutarnji nadzor i Radničko vijeće KBC-a Sestre milosrdnice dvaput je jednoglasno tražilo smjenu dr. Dijane Zadravec – prvi puta u prosincu 2019., a drugi puta prošle jeseni – no oba puta do toga nije došlo

Uprava KBC-a Sestara milosrdnica poslala je u utorak očitovanja koja je zatražio ministar zdravstva Vili Beroš vezano za probleme na radiologiji, točnije u Klinici za tumore, piše Jutarnji list.

“Poslano je više očitovanja. Očitovao se predstojnik Klinike za tumore, dr. Milas, zatim dr. Sabalić. Proslijedili smo i očitovanja Radničkog vijeća i Povjerenstva za unutarnji nadzor koji datiraju od listopada prošle godine, u kojem traže smjenu predstojnice”, kazao je v.d. ravnatelja Mario Zovak.

NOVE TEŠKE OPTUŽBE: Liječnik optužio Dijanu Zadravec da je stopirala životno važne zahvate; Ona mu odgovorila

Zadravec se redovito očitovala da problema nema

Zovak dodaje kako je u više navrata od predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Dijane Zadravec unatrag duljeg perioda tražio očitovanja te da ih je ona uredno slala pojašnjavajući kako problema nema. Zovak je zatražio hitan stručni i financijski nadzor nakon što je Zadravec optužila odjelnog liječnika Vladimira Kalouseka za falsificiranje dokumenata i višemilijunske ugovore, što je on odbacio i nju optužio za klevetu.

Jutarnji list piše da je Povjerenstvo za unutarnji nadzor i Radničko vijeće dva puta jednoglasno tražilo smjenu Zadravec s rukovodećih pozicija. Prvi puta u prosincu 2019. nakon što je došlo do sukoba Zadravec i Mije Primorac, no tadašnji je ministar zdravstva Milan Kujundžić zatražio odgodu od tadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Slavka Oreškovića, da bi ga potom smijenio. Drugi puta smjena Zadravec zatražena je prošle jeseni zbog organizacijskih propusta, do čega ponovno nije došlo.

BEROŠ OČITAO BUKVICU ZBOG RADIOLOGA: ‘Pacijenti ne smiju biti uskraćeni za usluge zbog međuljudskih odnosa. To se mora riješiti!’

Beroš traži da probleme riješi Uprava KBC-a

U utorak se o ovom slučaju oglasio i ministar Beroš koji smatra da probleme treba riješiti Uprava KBC-a te da očekuje da svim pacijentima, a posebno onkološkim bolesnicima, žurno bude osigurana odgovarajuća medicinska usluga.

“Pacijenti ne smiju biti uskraćeni za usluge zbog organizacijskih problema niti zbog međuljudskih odnosa. Takva moja jasna poruka upućena je ravnatelju i svim njegovim suradnicima odgovornima za upravljanje svim procesima u bolnici”, poručio je Beroš.

Zaravec je, pak, kazala kako sve što se dr. Milas iznosi u javni prostor ne odgovara istini te da će svi pacijenti dobiti potrebnu skrb. Ustvrdila je i da su međuljudski odnosi dobri te da nitko od radiologa koji su otišli iz bolnice nisu naveli da je ona tomu razlog, kako se insinuira. Osvrnula se i na izjavu predstojnika Milasa koji je rekao da Klinika za tumore operira tumore glave i vrata bez učinjenih nalaza. Zafravec kaže da on širi dezinformacije jer se pacijenti s tumorima glave i vrata već više od godinu dana obrađuju u Vinogradskoj budući da CT u Klinici za tumore nije adekvatan za takvu obradu.

‘PALI SMO NA KOLJENA’: Institut za tumore suočen s odljevom radiologa koje treba svaki onkološki pacijent