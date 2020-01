PROBLEMI S OTPADOM – ČISTOĆA KREĆE S KAZNAMA: Penju se i do 800 kn, a plaćat će ih i oni građani koji baš sve recikliraju i odvajaju

U Čistoći pokušavaju umiriti javnost i tvrde kako će prvo krenuti s opomenama

Nakon što su plave i smeđe kante preplavile Zagreb, a odvoz otpada poskupljuje iako broj odvoza ostaje nedovoljan, Čistoća priprema još jedan udar na džepove građana jer se od ove godine kreće s kaznama za neodvajanje otpada. Zbog sustava, te kazne koje se penju i do 800 kuna bi lako mogle zahvatiti čak i one koji odvajaju svaki papirić i komad plastike u svom kućanstvu.

U udruzi za zaštitu potrošača objašnjavaju kako je Grad Zagreb, zbog Vladine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, izmijenio Odluku o naplati kućnog otpada. Iz nje je izbačen članak u kojem je stajalo da će se kazna platiti samo onda kada se utvrdi krivac.

“Sada brisanjem tog članka što je usvojeno, tu kaznu će plaćat svi stanari. Znači dolazimo do toga da govorimo o nečemu jednoj kolektivnoj sankciji gdje bi svi stanari trebali biti odgovorni”, izjavio je za RTL Tomislav Lončar iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Za sada, građani nisu imali osobiti poticaj za odvajanje, a i oni savjesni često ostaju obeshrabreni jer su kontejneri i kante prepuni.

“Oko kanti ima puno smeća, ne znam što bih više rekla, osim da smo zatrpani i da djeca kupe smeće s poda i to je veliki problem”, izjavila je Barbara Andrić iz Zagreba. Predstavnik tristotinjak stanara u zgradi u zapadnom dijelu Zagreba ističe drugi problem, zbog kojeg će i oni savjesni ispaštati zbog nekolicine koji ne recikliraju.

“Ja njih opominjem da treba odvajati otpad, jer ja u kontejneru nađem i staklo i flaše, plastiku, jer ljudi su nemarni, dok se god ne bude moglo kažnjavati”, rekao je predstavnik stanara Mato Kubaček.

Stanari zgrada u bezizlaznoj situaciji

Prema odluci Grada, kante ima pravo pregledavati komunalni redar, čak i ako su u u dvorištu odnosno na privatnom posjedu, a istodobno, stanari snose odgovornost za kante i sve što je u njima, dakle na stanarima je da osiguraju kante ako ne žele da prolaznici ubacuju stvari u njih.

Da su stanovnici zgrada u neizlaznoj situaciji, upozorava i zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek.

“Ovi koji žive u zgradama će se naći u jednoj bezizlaznoj situaciji jer netko od susjeda će pogrešno ubaciti ili čak netko od prolaznika jer većina kanti je na cesti nezaključana”, rekao je Petek.

Čistoća pokušava umiriti

No, u Čistoći pokušavaju sve umiriti.

“Trudit ćemo se educirati građane kako da razdvajaju otpad. Naravno, za one koji će opetovano raditi prekršaje trudit ćemo se doći do pojedinačne odgovornosti. Tamo gdje na kraju tog puta ne bude bilo moguće utvrditi pojedinačnu odgovornost, onda jedino preostaje mogućnost zajedničke kazne za one koji dijele zajedničke spremnike”, kazao je Robert Kahlina iz Zagrebačkog holdinga – Podružnica Čistoća.