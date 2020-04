IPAK PROBLEMI S ODGODOM OTPLATE KREDITA? ‘Još jednom, Vlada je oprala ruke od građana i prepustila ih bankama’

U Udruzi Franak ističu niz manjakovosti – od toga da kamata teče i tijekom moratorija, do toga da se odgoda kredita odnosi samo na uredne platiše

Udruga Franak osvrnula se na najavljeni moratorij otplate kredita u sklopu Vladinih mjera kojima se nastoji sačuvati gospodarstvo. Pritom ističu nekoliko ključnih problema, prije svega da Vlada nije donijela zakonsku regulativu kojim bi prisilila banke na moratorij nego pušta samim bankama da odrede uvjete i osmisle ponudu.

Tvrde kako građani teško mogu doći do informacija jer ih banke daju na kapaljku, a ostaje otvoreno pitanje što će biti s kamatama. Također, upozoravaju kako se te mjere ionako odnose samo na uredne platiše i to one koje mogu dokazati da su im prihodi smanjeni zbog epidemije.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Dočekali smo početak travnja, i dan kada su banke trebale ponuditi svoje mjere pomoći građanima koji su ostali bez posla ili im je plaća umanjena zbog uvođenjem preventivnih mjera suzbijanja širenja virusa COVID-19.

Nema zakonskog rješenja

Najvažnija mjera koja se iz HUB-a od početka nastale krize najavljuje jest odgoda plaćanja redovnih kreditnih obveza i hrvatska Vlada je odlučila pokloniti povjerenje bankama kao i svih ovih godina te im bez zakonskog rješenja prepustiti da osmisle, ponude te donesu uvjete vezano za odobravanje i naplatu troška zatražene mjere odgode plaćanja.

Informacije se dobivaju na kapaljku

I tako građani cijeli dan pregledavaju web stranice svojih banaka ne bi li napokon ugledali kome, na koliko i pod kojim uvjetima će moratorij biti odobren. Informacije su opskurne, telefonski ih možete dobiti na kapaljku, a najvažnije pitanje je – na koji način će građani nakon isteka korištenja mjere odgode plaćanja platiti redovnu kamatu koju banke navode da će obračunavati, ali je neće naplaćivati zajedno s glavnicom u periodu korištenja mjere, no koja mora doći na naplatu prije ili kasnije. Za primjer navodimo rješenje PBZ-a koji navodi:

‘U razdoblju moratorija kreditne obveze, kamata će se obračunavati, ali se neće naplaćivati. Obračunata kamata će dospjeti jednokratno nakon isteka razdoblja moratorija, ugovorena kamatna stopa se ne mijenja, a banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva za moratorij.’

Zbog kamata – novi kredit

Ovo navodimo kao jedno od loših rješenja banaka, bez obzira koristi li je poduzetnik ili potrošač, jer da bi mogli podmiriti kamatu iz moratorija klijenti će ići u novo zaduženje kako se banka ne bi naplatila ovrhom. A tko će uopće nakon korištenja moratorija biti kreditno sposoban?

Ono što već znamo otprije jest kako će ovu mjeru moći iskoristiti samo uredni platiše na datum 31. prosinca 2019., ili do početka nastale krize, i to za obveze koje dolaze na naplatu u periodu od 1. travnja do 30. lipnja 2020., samo za one klijente koji će moći dokazati kako su direktno pogođeni aktualnom krizom.

Odgoda, ali redovnim putem

Svi oni koji ne ulaze u kategoriju urednih platiša svojih kreditnih obveza, a plaća im je umanjena, ili je više nemaju, također mogu poslati zahtjev banci, ali njih će banka tretirati kao redovni zahtjev upućen u uvjetima normalnog poslovanja te sve ovisi opet o samoj banci što će vam, i pod kojim uvjetima, ponuditi kao “pomoć”, ili će vas jednostavno odbiti.

‘Očekujemo maksimalnu netransparentnost’

S obzirom na to kako ne postoji zakonska obveza kojom se ta mjera regulira već je bankama prepušteno da same odluče i odobre odgodu, ili da uopće ne odobre zahtjeve građana, očekujemo maksimalnu netransparentnost u poslovanju, kao i do sada.

Kako banke još nisu izašle s potpunim informacijama ili su izašle s nepotpunim informacijama na koji način i kada će odgođene obveze stići na naplatu, hoće li banke odgađati cijelu mjesečnu obvezu anuiteta te hoće li uz redovne kamate obračunavati i dodatne troškove, uputit ćemo prema osam najvećih banaka upit za pojašnjenje svih otvorenih i nejasnih pitanja, a njih je puno.

‘Gdje su mjere za ovršene’

Gdje su mjere za ovršene građane, za ljude koji su isto pogođeni ovom kriznom situacijom ali nisu bili u mogućnosti redovno i uredno plaćati svoje obveze. Ako nisu mogli plaćati obveze prije, kako će ih plaćati sada?

Vlada je još jednom oprala ruke od građana i prepustila ih bankama koje su dokazano nezakonito postupale, dok je HNB sve to podržavao, a sada bismo im svima zajedno odjednom trebali vjerovati. Umjesto da natjera banke da poštuju hrvatske zakone i pravomoćne sudske presude te potrošačima vrate preplaćeni novac, Vlada RH bankama ostavlja prostor da nastave sa svojom dugogodišnjom pljačkom građana.

Građani će ponovo biti iskorišteni

Potrošači koji su zbog nepoštenog, neustavnog i nezakonitog poslovanja banaka svojim preplatama već otplatili kredite, a i dalje ih otplaćuju, kroz moratorije će ponovno biti iskorišteni kako bi banke u ovim teškim vremenima ugrabile što više novca. Dodatno nas žalosti i ljuti što će nova nečasna rabota banaka na kraju biti prikazana kao dobročinstvo banaka.

Iz HUB-a apeliraju na sve one kojima plaće nisu umanjenje ili im se primanja nisu promijenila da nastave normalno i redovno plaćati svoje obveze. Mi se svakako pridružujemo tom apelu jer ako ne morate ne tražite ovakvu pomoć od banaka.

