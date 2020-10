PROBLEMI S IMOVINSKIM KARTICAMA: Šef Milanovićeva ureda naveo manje prihode i ‘zaboravio’ kvadrate, a Pupovac na suprugu…

Pokreće se postupak protiv Milorada Pupovca i Orsata Miljenića zbog mogućeg sukoba interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je nekoliko odluka o mogućem sukobu interesa, među ostalim da se u predmetu saborskog zastupnika Milorada Pupovca i predstojnika Ureda predsjednika RH Orsata Miljenića pokreće postupak, dok se ne pokreće za bivšeg ministra i saborskog zastupnika Tomislava Tolušića, javljaju Vijesti.hr RTL-a.

Povjerenstvo je zaključilo da ono što piše u izvješćima Orsata Miljevića nije u skladu s onime što prikuplja povjerenstvo: nije u imovinsku karticu uveo dobre prihode – naveo je, naime, puno manje, nije naveo naknadu koju dobiva od vijeća, a nije upisao ni dobru površinu stana u kojemu živi.

Kako je rečeno na sjednici, postoji bitna razlika između površine stana koju je on naveo i onoga što piše u zemljišnim knjigama. Više od 25 tisuća kvadrata naveo je da je od njegove supruge, što nije točno, a zaboravio je navesti i pašnjak. U očitovanju Miljenić je priznao sve greške i da će ispraviti. Povjerenstvo predlaže da se pokrene postupak.

POVJERENSTVO POKREĆE POSTUPAK PROTIV MILORADA PUPOVCA: Primao naknadu za dvije funckije, a nije smio

Nesklad Pupovčeve imovine

Kod dužnosnika Milorada Pupovca, zastupnika u Hrvatskom saboru, utvrđen je nesklad između imovine koju je prijavio, utvrđen je nesklad za plaću bračnog partnera te je prijavio manje nego što mu je supruga zarađivala. Povjerenstvo je utvrdilo da dosta godina nije navodio primitke supruge iz drugih izvora, a utvrđen je i nesklad vezan za prijavu pokretnina tj. osobnog automobila supruge dužnosnika, Citroen C3.

Pupovac je naveo da kuća u Zagrebu ima 100 kvadratnih metara, no u knjigama piše da se radi o kući koja se nalazi na čestici od 218 četvornih metara, a uvidom u knjige nije prikazao nekretnine koje je naslijedila njegova supruga niti koje je on osobno naslijedio. Pa tako nije naveo ni 69 redovnih dionica u vlasništvu supruge.

Pupovcu je postavljeno da se o tome očituje, objasnio je nepravilnosti oko prihoda supruge, postoji nesklad i u njegovu očitovanju, oko nekretnina da je došlo do omaške tijekom navođenja adrese, za nekretnine koje su naslijedili objasnio je da je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno 2018. A za one koje je on naslijedio kaže da nije ni znao da ih je naslijedio i da nikada nije primio rješenje o nasljeđivanju. Oko automobila koji nije prijavio kaže da je tijekom godina dosta oštećen i da iznos ne prelazi više od 30.000kn pa ga nije unio u karticu.

Povjerenstvo tvrdi da su veći iznosi bračnih drugova dužnosnici obavezni prijaviti, a za automobil je supruga zatražila procjenu vrijednosti pa se čeka ta procjena, no stav povjerenstva je da se sva vozila moraju staviti u karticu bez obzira na vrijednost. Povjerenstvo tvrdi da je suprugine nekretnine trebao navesti, a opravdanje što Pupovac nije primio nikakvu obavijest oko nekretnine, povjerenstvo ne može prihvatiti te ispriku uz činjenicu da je znao da postoji ostavinska rasprava. Odlučeno je da se za Pupovčev slučaj pokrene postupak.