PROBLEMI NA VIDIKU? ‘Ministrica ne dopušta pravoslavnoj djeci da proslave Božić u krugu obitelji. Ona nije iznad zakona!’

‘Tražimo od ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak da odmah ispravi pogrešku koju je učinila kako bi zimski praznici trajali ne do 6. već do 7. siječnja i kako bi uključili i pravoslavni Božić. I molimo je da ne pokušava problem ‘’rješavati’’ izjavom kako učenici pravoslavne vjere mogu izostati taj dan. Takvo ‘’rješavanje’ problema našu djecu izlaže ogromnom broju vrlo neugodnih iskustava’, navodi Staniša Žarković

Staniša Žarković, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Virovitice poslao je otvoreno pismo javnosti i premijeru Andreju Plenkoviću u kojem optužuje ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak da ne dopušta pravoslavnoj djeci da proslave Božić u krugu obitelji.

Pismo prenosimo u cijelosti:

‘Ministrica znanosti i obrazovanja u Vladi HDZ-a, HNS-a, SDSS-a i drugih Blaženka Divjak ne dopušta obiteljima koje su pravoslavne vjere i koje Božić slave po julijanskom kalendaru – 7. siječnja da u obiteljskom zajedništvu dočekaju i proslave najradosniji kršćanski praznik – Božić.

‘Vjerujemo da ministrica nije iznad zakona i Ustava’

Vjerujemo da u Republici Hrvatskoj ne trebamo objašnjavati što za vjernike znači Božić i koliko je važno da to bude dan kada je obitelj zajedno. Znamo da to zna i ministrica Divjak jer nije predložila da se nadoknada radnih dana izgubljenih kao posljedica štrajka nadoknađuje na Božić kao ni na Badnjak, a ni na Sveta tri kralja po gregorijanskom kalendaru. Znamo, jer je to precizno navedeno u popisu prioriteta za planiranje nadoknade nastave koju je 6. prosinca ministrica potpisala i poslala svim školama u Hrvatskoj.

Također, vjerujemo da ministrica kao visokoobrazovana osoba zna kako pravoslavni kršćani, koji se drže julijanskog kalendara, Božić slave 7. siječnja. U svakom slučaju to zna Hrvatski sabor koji je člankom 3. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj odredio da na dan kada slave Božić građani pravoslavne vjere imaju pravo na slobodan dan.

Vjerujemo da ministrica nije iznad zakona, Ustavnog zakona, međunarodnih konvencija i samog Ustava Republike Hrvatske koji kao civilizacijski doseg prepoznaju i priznaju pravo pripadnicima vjerskih odnosno nacionalnih manjina na zaštitu njihovog identiteta, zaštitu prava vjeroispovjedi odnosno zaštitu dostojanstva.

Sve to je ministrica zaboravila, a temeljem njezinog ‘naputka’ i nadležni u jedinicama samouprave pri izradi i potvrđivanja planova nadoknade izgubljenih dana u školama.

Lakše krši zakone i Ustav nego ‘naputke’

Tužno je ponovo doživljavati kako ‘naputci’ postaju važniji od zakona pa i Ustava i kako državna uprava i lokalna i područna samouprava lakše krši zakone i Ustav nego ‘naputke’, pa čak i u slučajevima kada to znači oduzeti radost Božića djeci koja imaju nesreću da u Republici Hrvatskoj, kako se čini, Božić im, ako pripadaju manjinskoj pravoslavnoj vjerskoj zajednici, može ukrasti ministrica potezom pera.

Tražimo od ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak da odmah ispravi pogrešku koju je učinila kako bi zimski praznici trajali ne do 6. već do 7. siječnja i kako bi uključili i pravoslavni Božić.

Rješenje nije izostajanje s nastave

I molimo je da ne pokušava problem ‘’rješavati’’ izjavom kako učenici pravoslavne vjere mogu izostati taj dan. Takvo ‘’rješavanje’ problema našu djecu izlaže ogromnom broju vrlo neugodnih iskustava i potrebi da se na razne načine i u raznim okolnostima moraju boriti za svoja temeljna ljudska i manjinska prava umijestu da su ta prava priznata i prepoznata kroz sustav obrazovanja i zaštićena od najviše institucije u tom sustavu – Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Tražimo od Vlade Republike Hrvatske, temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i članka 3., 5., 14., 15., 19., 20., 35., 40., 41., 46., 62., 63., 64. i 65. Ustava Republike Hrvatske, da sukladno temeljnim odrednicama i programu Vlade ispravi pogrešku ministrice Divjak i omogući sretan i Bogoblagoslovljen dolazeći Božić i pravoslavnoj djeci i njihovim obiteljima.

Od SDSS-a ne tražimo ništa.’