Vjernici su ljuti na don Tomislava Vlahovića, župnika u Salima na Dugom otoku. Za vrijeme pandemije don Vlahović je postao veliki negator korone, a prije četiri godine u medijima je završio kada je kao policijski kapelan i župnik u Perušiću pokraj Benkovca, glumio prometnog policajca PU šibensko-kninske.

O tome je pisala Slobodna Dalmacija te je zbog tog teksta župnik “zaradio” kaznenu prijavu te je suđenje za lažno predstavljanje završeno u prosincu 2020. U pravomoćnoj presudi stoji da je don Vlahović kriv za zlouporabu vlasti i lažno predstavljanje, no kaznu nije dobio nego “moralnu osudu”.

Sutkinja je prilikom izricanja presude kazala da kazneno djelo koje je svećenik počinio “nema oštećenike, odnosno žrtve, a posljedice su moralne naravi”.

Za don Vlahovića ‘nema korone’

Čini se da “moralna osuda” nije doprla do don Vlahovića jer se vjernici, mahom Saljani, žale na svog župnika. Naime, prema pisanju Slobodne Dalmacije, sve je kulminiralo pred Uskrs, za vrijeme Velikog tjedna. Vjernici iz Uznesenja Blažene Djevice Marije znaju da don Vlahović ne drži do epidemioloških mjera te on smatra da su maske, dezinfekcijska sredstva i održavanje distance suvišni jer za njega “nema korone”.

Na svojim misama o tome svećenik otvoreno propovijeda, a tijekom euharistijskog slavlja na Veliki četvrtak dogodio se incident. Vjernici su morali slušati propovijed don Vlahovića protiv korone pa je tako rekao da je “korona zlo i sotona”. Dok jedan dio vjernika negoduje sebi u bradu, drugi dio više ne može trpjeti ono što izlazi iz usta župnika. Kada je don Vlahović počeo govoriti o koroni, jedan od vjernika u crkvi odbrusio mu je.

“Eto vidite, iz njega progovara sotona!”, rekao je svećenik, na što mu je vjernik odgovorio: “A iz tebe tri sotone!”. Nakon toga don Vlahović je navodno rekao da će se morati pomoliti za tog vjernika na što ga je on upitao: “Ki će se za tebe pomoliti?”.

Radi se o vjerniku koji je nedavno prebolio koronu pa više nije mogao slušati župnikovo trabunjanje. Vjernici koji su tada bili na misi kažu da je njihov sumještanin zato udario kontru i zapjevao.

Načelnik frustriran svećenikovim ponašanjem

Stanovnici s kojima su razgovarali novinari Slobodne Dalmacije vele da svećenik takvim neodgovornim ponašanjem i izjavama ugrožava zdravlje vjernika. Novinari su pitali načelnika općine Sali Zorana Morovića što misli o takvom ponašanju don Vlahovića.

“Kao član lokalnog stožera i kao načelnik nebrojeno puta smo dosad reagirali prema Zadarskoj nadbiskupiji, Županijskom stožeru i prema don Tomislavu, ali pomaka nema”, govori frustrirano Morović te dodaje da su u Nadbiskupiji kazali da će apelirati na svećenika i pokušati utjecati na njega, ali da on ne uvažava mjere.

“U prvom smo valu imali 60-ak zaraženih, ukupno ih je sada oko 120. Većina ih je preboljela, a umrle su tri osobe. Stanje je dobro zbog stečenog imuniteta i procijepljenosti, imamo samo tri aktivna slučaja… Tražili smo drugog svećenika, slali smo zahtjeve njegovim pretpostavljenima u Zagreb, ali oni su nas vratili na Zadarsku nadbiskupiju. Pokušali smo s njim razgovarati, no on jednostavno ne priznaje pandemiju. Ne nosi masku, u crkvi nema socijalne distance, ima svoje mišljenje koje se kosi sa svim što preporučuju Stožer i nadbiskupija. Tjera po svome…”, kazao je načelnik ove dalmatinske općine.

Svećenik: ‘Tko se sa mnom ne slaže nije pravi vjernik’

Novinari Slobodne Dalmacije nazvali su don Vlahovića te ga pitali o incidentu na Veliki četvrtak i o zamjerkama župljana, na što je on odmah uzvratio pitanjem jesu li novinari vjernici. Pitali su ga zašto je to važno pa im je odgovorio da im “ne može objasniti ako nisu vjernici”. Nakon toga je svećenik počeo postavljati retorička pitanja i sam davati odgovor.

“Isus je na Veliki petak umro i tako uništio smrt, sve grijehe, sve zlo. Ako ste vjernik onda tako gledate, i to postaje za vas unutarnji stav, a tako se sigurno raspršuje strah koji je uvijek početni uzrok za svaku bolest i za svako zlo koje nas zadesi. Strah može nestati jedino kad se čovjek gledanjem sjedini s Isusom, umrlim i uskrslim. To je unutarnji stav, to je prava vjera i ako ste vjernik ne bojite se korone”, rekao je svećenik nakon čega je uslijedio pitanje zašto napada vjernike koji se s njim ne slažu.

Oni nisu pravi vjernici. Oni se nisu zagledali u Isusa. Ako se netko osjeća prozvanim, meni je žao, jer nikoga nisam prozivao niti napadao. Gledaj, prijatelju, ja polazim od Evanđelja. U njemu su svi odgovori, u tom smislu tumačim i propovijedam. Isus je pobijedio svako zlo, Isus je pobijedio smrt. Ako prihvatiš da zlo postoji, da postoji korona, ljudi se počinju bojati jer misle da će im se nešto dogoditi. To nisu vjernici i čim prihvatimo strah, Isus ne može djelovati. Bitno je nadati se i očekivati dobro”, kazao je don Vlahović.

‘Vjernici i ja koji vjerujemo u Isusa ne možemo dobiti koronu’

Upitan jesu li svećenici koji su imali koronu i župljani koji su preminuli od Covida bili pravi vjernici, svećenik odgovara negativno.

“Ti se svećenici nažalost nisu zagledali u Isusa raspetog i uskrslog, nisu se zapitali što je grijeh. Ako vjerujete da korona postoji, ona će vas i stići. Ja i svi vjernici koji vjerujemo u Isusa nismo dobili niti možemo dobiti koronu. Ako gledate na stvari samo negativno, negativne vam se stvari događaju, ako se putem medija informirate o samo negativnim stvarima, to vas uvlači u negativne misli, u zlo. Vjera je osobna stvar, a Evanđelje je vrhunac. Isus je uskrsnuli i pobjednik nad svakim zlom i smrću. Da ga možemo gledati svaki dan 15 minuta, svi bismo pobijedili smrt. Najveća je laž da smrt postoji. Mi ne umiremo nego prelazimo u vječni život, iz grijeha u vječnost, iz ovog svijeta u zagrljaj vječnog Oca”, odgovorio je don Vlahović.

Zašto ne poštuje epidemiološke mjere?

“Sve te mjere treba dokinuti jer se protiv korone možete boriti jedino pozitivnim gledanjem na stvari, kao što sam prethodno objasnio. Nikada se nisam pazio, nikada nisam nosio masku i nikada se nisam zarazio. Ni neki moji vjernici koji dolaze na misu ne nose maske i nitko se nije zarazio. Evanđelje nas tako uči.

Misa, prijatelju, nije politički skup ili sportski događaj, nego sjedinjenje sa živim Isusom. Ako vjernici dolaze na misu i očekuju da će biti bolesni, da će biti loše, to najviše uništava čovjeka. To je nepriznavanje da je Isus apsolutna dobrota i zdravlje, a kako bilo kakvo zlo može biti jače od toga?”, rekao je don Vlahović.

