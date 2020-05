PROBLEMI I NA DRUGOM LETU IZ FRANKFURTA? Putnik: ‘Nabili su nas u taj avion kao stoku. Oba sjedala do mog su bila zauzeta’

Jedan putnik iz Dubrovnika je posvjedočio kako se na letu iz Frankfurta za Zagreb sredinom mjeseca nitko nije pridržavao epidemioloških uputa te je istaknuo da je zrakoplov bio prepun

Nakon što je otkriveno da je na kobnom letu iz Frankfurta za Zagreb, na kojem je od koronavirusa oboljelo 14 osoba, umjesto 74 zapravo bilo 115 osoba, pojavile su se nove neugodne informacije o održavanju epidemioloških mjera u zrakoplovima. Naime, jedan je Dubrovčanin letio na istoj relaciji prije nekoliko dana i u razgovoru za Dubrovački dnevnik potvrdio kako se epidemiološke mjere ne poštuju.

“Ne mogu to sa sigurnošću tvrditi, ali stekao sam dojam kako su u avionu sortirali ljude po nacionalnosti. No, ono što mogu sa sigurnošću tvrditi jest to kako se nikakva distanca nije poštovala. Nabili su nas u taj avion kao stoku, bio je pun kao da je srce sezone. Zadnji dio aviona je bio pretrpan. Oba sjedala do mog su bila zauzeta, i s lijeve, i s desne strane,” izjavio je Dubrovčanin.

Nakon dolaska u Zagreb, Dubrovčanin je odlučio kući otići također zrakoplovom, no istaknuo je kako je na tom letu situacija bila mnogo bolja. No, zbog leta iz Frankfurta, na kojem se, kaže, nisu poštivale ni mjere ni distanca, odlučio se samoizolirati i neko vrijeme provesti odvojen od ostatka obitelji, kako ih ne bi ugrozio.

