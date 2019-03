PROBLEMATIČNA OBITELJ IZ DUGOG SELA: ‘On voli malo potegnuti, pa dječica pate’, kažu susjedi, a supružnici se kunu da su razmirice iza njih

‘Ja se nemam čega sramiti, ja i muž imali smo okršaje, ali to je prošlo“, kaže žena, a njezin muž također kaže da su njihove razmirice stvar prošlosti te da rade na tome da budu bolji roditelji svojoj djeci

Centar za socijalnu skrb u Dugom Selu dobio je već čitav niz prijava protiv obitelji u kojoj se supružnici učestalo svađaju, vrijeđaju, psuju i viču na djecu. Nekoliko puta u toj je obitelji zbog obiteljskog nasilja intervenirala i policija.

“Socijalni slučajevi. Pozdravimo se i to je to, čudni su. On voli malo potegnuti, pa dječica pate”, kazao je ekipi emisije “Provjereno” Nove TV susjed problematične obitelji koji je želio ostati anoniman.

Brat gurnuo sestru s balkona

Majka djece nije odbijala razgovor. Za prijave o obiteljskom nasilju i tome da ju je muž pokušao pregaziti automobilom kaže da su “priče i nagađanja”. Potvrđuje jedino da joj je suprug sklon alkoholu.

“Nije on mene htio pogaziti, nego sam se ja poskliznula kako je ovdje bio led. I valjda su ljudi naišli pa su krivo shvatili da je on mene htio pregaziti. Imam dvoje epileptičara, muku mučim, ja sam bolesna, djeca imaju stalne napade, stalno sam s njima. Možete u Centar, ja se nemam čega sramiti, ja i muž imali smo okršaje, ali to je prošlo“, kaže.

I suprug kaže da su njihove razmirice stvar prošlosti te da rade na tome da budu bolji roditelji svojoj djeci. No, njihovi susjedi tvrde da su djeca tih supružnika često u opasnosti, da sama lutaju uokolo, a spominju i slučaj kada im je jedno dijete palo s balkona.

“Nažalost, to se dogodilo prije tri ili četiri godine kada su se igrali gore i kada joj je (sestri) Leonardo uzeo igračku i onda ju je gurnuo. On to nije htio”, priča majka o spomenutom sučaju.

‘Roditelji su odradili što je bilo potrebno’

“Neki dan ga je tu gušio (brat mlađeg brata). Rekli smo mu da da će završiti u domu ako to bude radio. Teška srca sam to rekla, ali me bilo strah za dijete. Ja ne znam što je s njim u zadnje vrijeme, jesu li to te tablete koje pije… Onda ljudi misle da mi to potičemo”, govori majka iz Dugog Sela.

Kaže da djeca imaju dijagnoze, a ona se trudi koliko može. Priznaje da problema ima, ali rade na tome. Inače, nedavno je osvanula snimka jednog djeteta iz te obitelji kako samo, po hladnoći, hoda šumom i vrišti. Ekipa “Provjerenog” tu je snimku pustila ravnateljici dugoselskog Centra za socijalnu skrb Nadi Petković. Ona je, vidjevši snimku, kazala da je to “nedopustivo i strašno”, ali i dodala da u Centru nisu imali saznana o tom događaju. Za sve ranije incidente u obitelji, kaže, dobivali su prijave i reagirali. Posljednji put socijalni radnici bili su u toj obitelji početkom siječnja.

“Odradili su timsku obradu, djeca su bila uredno cijepljena, odvedena su i na testiranja za upis u školu, no procijenjeno je da upis valja odgoditi. Redovito ih odvode u tretmane u koje su trebali biti uključeni, tako da u tom dijelu roditelji zaista jesu odradili ono što je bilo potrebno“, kaže socijalna radnica Jelena Van Gemeren.

Izuzimanje djece iz obitelji najsloženija je odluka

Socijalni radnici u tu su obitelj došli na pozive susjeda, no susjedi su i dalje skeptični oko toga jesu li socijalni radnici poduzeli sve što je trebalo.

“Obiteljski zakon predvidio je da sve ide postupno. Ako se ne radi o situacijama kada je ugrožena sigurnost djeteta, kada se ide na žurne mjere izdvajanja, ide se postupno. Obitelj se uključuje u savjetovanja, kod psihologa , sa školama, s poliklinikom”, pojašnjava za “Provjereno” ravnateljica Petković.

Napominje da Centar za socijalnu skrb i dalje ima nadzor nad djecom u toj obitelji dodajući da Centar, policija, sud, škola i zdravstvo moraju zajednički imati pristup zaštiti djece.

“I kad se dogode ovakve tragedije, mislim da se ne trebamo optuživati, nego preuzeti dio odgovornosti za ono što nismo ili jesmo napravili, a mogli smo”, kaže ravnateljica Petković.

Izuzimanje djece iz obitelji je, kaže Petković, najteža i najsloženija odluka koju može preporučiti Centar, s tim da konačnu odluku donosi sud. Cehtar za socijalnu skrb u Dugom Selu imalo je osam takvih slučajeva.

“Svi su ti slučajevi na Općinskom državnom odvjetništvu i ni u jednom slučaju nisu pokrenuti kazneni postupci“, kaže ravnateljica Petković.

