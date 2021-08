Iako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio kako bi najam, a potom i kupnja drobilice mogli brzo riješiti problem zbrinjavanja krupnog otpada, to, čini se, ne ide tako brzo. Plan je sada prolongiran za nekoliko tjedana, uz nadu da neće biti žalbi na javne natječaje. Dotad se krupni otpad vozi u Sesvetski Kraljevec, čiji stanovnici negoduju.

"Mislim da nije u redu, naselje je veliko i ovo za otpad nije u redu. Mislim da će to duže trajati, nije to baš tako jednostavno", rekao je za RTL Zdravko Bošnjak iz Sesvetskog kraljevca, dok je njegov sužitelj Siniša Hunić dodao: "Apsolutno sam protiv jer tu će svašta biti. I smrada i kojekakvih životinja tipa štakori, miševi, svašta nešto, pa mislim da bi to trebalo na neko manje naseljeno mjesto."

Rok je 75 dana, ali...

Iz Grada su obećali da će ondje odlagati otpad 75 dana. U Sesvetskom Kraljevcu ih drže za riječ i toliko im toleriraju, ali ni dana više. Za to vrijeme najam i kupnja drobilice su još u postupku javne nabave.

"Čekamo da vidimo još da li je bilo žalbi. Jučer je bio, čini mi se, rok za žalbe za kupovinu drobilice pa ćemo imati informacije uskoro i o postupku vezanom za najam i za kupnju drobilice", poručio je gradonačelnik Tomašević.

Na natječaju za kupnju najpovoljnija je ponuda ona tvrtke Lager Bašić, u vlasništvu Milenka Bašića, jednog od osumnjičenika za davanje mita u aferi Vjetroelektrane. Njegova ponuda iznosi više od tri milijuna kuna. No, mogli bi proći mjeseci dok ne doznamo je li ona odabrana.

"Što se tiče samog postupka dozvole i najma, to će trebati sigurno tjedni, a što se tiče kupovine, to će trebati mjeseci", poručio je Tomašević.

Ministarstvo spremno pružiti pomoć

Situaciju prati i resorno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Nude pomoć, ali samo ako je Grad zatraži. "Očekujemo tu dijalog. Naravno, taj dijalog u pravilu ide od jedinica lokalne samouprave prema ministarstvu. Mi u ministarstvu smo u stanju i uvijek ćemo ponuditi našu ekspertizu. Međutim, u ovom trenutku nemamo nikakvih upita na tu temu", poručio je ministar Tomislav Ćorić.

U iščekivanju dugoročnog rješenja, Grad je glomazni otpad gurnuo pod tepih i pod nos stanovnika Sesvetskog Kraljevca. Pitanje je vremena kad će strpljenje Zagrepčana i Kraljevčana nestati.