PROBLEM ZA DUBROVČANE; Pfizerovo cjepivo čuva se na -80 °C: ‘Još nismo skladištili doze na tako niskim temperaturama’

Ono što je za sada poznato jest da niti jedna veledrogerija u Hrvatskoj nema takve spremnike za pohranu i zato se mora naći način čuvanja doza cjepiva

Cjepivo protiv koronavirusa, po svemu sudeći, dolazi ubrzo jer je Pfizer nedavno objavio vijest da je njihovo cjepivo u 90 posto slučajeva učinkovito. Kada je u pitanju Hrvatska, najveću količinu cjepiva trebala bi nam isporučiti kompanija Astrazeneca i to 2,7 milijuna doza. Pfizer bi Hrvatskoj pak trebao isporučiti milijun doza.

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, za medije je rekao da je nacrt plana cijepljenja protiv korone spreman. No, da bi se realizirao, izjavio je Capak, potrebne su dodatne informacije o uporabi za svako od tri cjepiva koje je Hrvatska za sada rezervirala. Skladištenje i distribuciju tih cjepiva će u Hrvatskoj voditi firma Medoka, inače distributer cjepiva iz obveznog programa cijepljenja, piše Slobodna Dalmacija.

Dubrovčani ne znaju gdje će čuvati cjepivo

Pfizerovo cjepivo mora se čuvati na temperaturi od -78 °C i zato se naputci proizvođača čekaju. Ono što je za sada poznato jest da niti jedna veledrogerija u Hrvatskoj nema takve spremnike za pohranu i zato se mora naći način čuvanja doza cjepiva. Do sada su se sva cjepiva čuvala na temperaturama između 2 i 8 °C. Ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik, Branko Bazdan, potvrđuje da se cjepivo i kod njih čuvalo na spomenutim temperaturama.

“Dosad smo imali cjepiva koja se čuvaju u običnim hladnjacima, a kako će to biti s cjepivom protiv koronavirusa, ne znam. To bi trebao znati dubrovački Zavod za javno zdravstvo, ako i oni uopće nešto znaju. Sve to ide preko Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa onda oni dijele po svojim zavodima sva cjepiva koja od njih uzimamo.

Moram reći da još ne znam kako će se skladištiti cjepivo na temperaturi od -80 °C. Čuo sam i ja to, ali kako će to biti i u kojoj je fazi, nije mi poznato. To je informacija za koju još trebaju detaljne upute. Dom zdravlja Dubrovnik nikad dosad nije skladištio lijekove na tako niskim temperaturama”, rekao je Bazdan za Slobodnu Dalmaciju.

Kako izgleda skladištenje cjepiva protiv korone

Budući da postoji problem sa skladištenjem, moguće je da će proizvođač organizirati češću dostavu u manjim količinama ili će države morati organizirati cijepljenje u većem broju zdravstvenih ustanovama. U to spadaju i ljekarne, gdje se svake godine organizira cijepljenje protiv gripe.

Cjepiva, kao što je ovo protiv korone, na tako niskim temperaturama dolaze u posebnim spremnicima sa suhim ledom. Taj led hlapi čim se spremnici otvore te u potpunosti nestaje nakon tri dana, navodi Slobodna Dalmacija. Takvi spremnici se mogu čuvati u hladnoj komori na -20 °C te bi ih navodno trebalo tri tjedna skladištiti u hladnjači. Veledrogerije takve prostore nemaju pa se priča da bi mogle s hladnjačama pomoći firme kao što su Lidl, Lura i Konzum.

Teško je govoriti o tome kada će krenuti cijepljenje na dubrovačkom području jer u to nisu upućeni ni čelnici zdravstvenih ustanova u Dubrovniku. K tome, isto je teško reći nada se nakon početka cijepljenja očekuje proglašavanje kraja epidemije u Hrvatskoj. Točnije, ne zna se hoće li to ići centralno ili po županijama.

Dubrovačka bolnica nije dobila ništa pismeno u vezi cijepljenja

Dr. Marijo Bekić, ravnatelj OB Dubrovnik, za Slobodnu Dalmaciju govori da “cijepljenje protiv bilo čega ne provode bolnice nego zavodi za javno zdravstvo”. Dodaje da oni interno cijepe liječnike, ali da još ništa pismeno o tome nije došlo u bolnicu.

“Nemamo nikakve informacije o cijepljenju protiv Covida”, rekao je dr. Mato Lukić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

