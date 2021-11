Probijen je četvrti i posljednji tunel na pristupnim cestama Pelješkom mostu - tunel Supava dug 1290 metara, javlja RTL, te dodaje da je to bio jedan od najzahtjevnijih dijelova cjelokupnog projekta cestovnog povezivanja južne Dalmacije i Pelješkog mosta. Tunel Supava nalazi se na dionici pristupnih cesta koje gradi grčki Avax.

Između tunela Supava i drugog tunela na toj dionici Polakovice je i most Ston dug 485 metara.

Tako se iz jednog tunela izravno ide na most, a zatim s mosta opet u drugi tunel. Inače, tunel Polakovica probijen je još u srpnju i dugačak je 1242 metra.

Tunel Supava čini jedan od najzahtjevnijih dijelova cjelokupnog projekta cestovnog povezivanja južne Dalmacije i pristupnih cesta Pelješkom mostu s obzirom na to da je između njega i drugog tunela na toj dionici – Polakovice – most Ston dug 485 metara, odnosno iz jednog tunela se izravno ide na most, a zatim s mosta opet izravno u drugi tunel.

Tunel Polakovica, dug 1242 metra, probijen je u srpnju. U Hrvatskim cestama kažu da je na mostu Ston sve spremno za prihvat i montažu segmenta koji su proizvedeni u Brodosplitu.

Na dionici pristupnih cesta koje gradi austrijski Strabag također su dva tunela – Debeli brijeg dug 2467 metara te tunel Kamenice dug 499 metara. Debeli brijeg je probijen krajem prošle godine, i to 74 dana prije planiranog roka, a tunel Kamenice probijen je potkraj travnja ove godine. Pristupne ceste Pelješkom mostu, ukupne dužine 30 kilometara, vrlo su zahtjevan projekt kao i sam most zbog brojnih objekata i nepristupačnog terena na trasi.

Grčki izvođač

Ugovor za gradnju stonske obilaznice, poddionice Sparagovići/ Zaradeže – Prapratno i Prapratno – Doli, sklopljen je 9. listopada 2019., a izvođač radova Avax uveden je u posao 5. prosinca te godine. Na toj dionici jedan od objekata je i vijadukt Prapratno dug 212 metara, na kojem je završena montaža čelične konstrukcije. Vrijednost gradnje te dionice je 511,5 milijuna kuna.

Ugovor za gradnju dionice Duboka – Sparagovići/Zaradeže sklopljen je 9. listopada 2019., a radovi su počeli 13. studenoga te godine, kada je izvođač službeno uveden u posao. Strabag je taj posao ugovorio za 478,3 milijuna kuna.

Na toj dionici su uz tunel Debeli brijeg i Kamenice još su i objekti vijadukt Doli duljine 156 metara te mostovi Dumanja jaruga I duljine 488 metara i Dumanja jaruga II duljine 80 metara, donosi Večernji list.