U ZAGREBU PROBIJEN ZVUČNI ZID: EMSC je javio da je potres, no to su bili – MIG-ovi

Danas se u Zagrebu i okolici oko 11.35 čula tutnjava. Radilo se o preletu MIG-ova u vojnoj vježbi koji su probili zvučni zid. Sve je to ranije najavio MORH.

No, građani su se uznemirili te su na aplikaciji EMSC prijavljivali da se radi o potresu.

Potom je i EMSC javio da se u Zagrebu dogodio potres, ali nisu dali nikakve dodatne informacije.

Ipak, nije zabilježeno nikakvo podrhtavanje tla, već se radilo o najavljenom probijanju zvučnog zida.

Seizmolozi su potvrdili da potresa nije bilo te da je gotovo sigurno došlo do probijanja zvučnog zida, javlja Dnevnik.hr.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/2Ed2QnrM8V

— EMSC (@LastQuake) April 21, 2021