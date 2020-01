PRO PR KONFERENCIJA: Brojni stručnjaci otkrit će nam kako izgleda digitalna strategija današnjice

Komunikacijske strategije – izazov u digitalnom dobu

Iz godine u godinu povećavaju se budžeti koji se usmjeravaju na područje digitalne komunikacije u svim oblicima. Digitalna strategija nezamisliva je bez stručnjaka na području odnosa s javnošću. Raskol generacija menadžmenta i brzih promjena u komunikacijskim procesima otvaraju niz pitanja, percepcija znanja i kompetencija. O ovim temama biti će riječi na predstojećoj, 18. PRO PR konferenciji koja će prema zadnjim dopunama programa ugostiti i g. Kazunoria Azeyanagija, čiji je komunikacijski projekt nagrađen od strane IPRA-e (International Public Relations Association), a programsku novinu predstavlja i promocija knjige g. Maxima Behara „The Global PR Revolution: How Thought Leaders Succed in the Transformed World of PR“, jednog od globalno priznatih komunikacijskih stručnjaka koji je nedavno svoju knjigu promovirao i u Londonu.

Sudionike očekuju: 23 predavanja, četiri radionice i jedan panel. Ova konferencija tematski je fokusirana na odnose s javnošću. Organizator, agencija Apriori World očekuje kao i prethodnih godina do 220 sudionika na tri konferencijska dana.