Ante Prkačin, zastupnik Domovinskog mosta, danas se za govornicom u Hrvatskom saboru osvrnuo na proslavu Dana antifašističke borbe iznijevši set uobičajenih desničarskih opaski tipa “Turci su ubili manje ljudi u više stoljeća nego Brozovi partizani u 15 dana”. Pritom je, govoreći o “vampirima koji organiziraju taj party” Prkačin spomenuo gradonačelnicu Siska, SDP-ovku Kristinu Ikić Baniček, za koju je rekao da je ''debeljuškasta'' i ''masna''.

Potpredsjednik Sabora Željko Reiner, koji je u tom trenutku predsjedavao sjednicom, Prkačinove je riječi odslušao ne reagirajući te mu na kraju zahvalio na ''iznošenju stajališta''.

Reiner: Sabor je svojevrsni Hyde Park

No, kad nije odlučnije reagirao Reiner, reagirale su oporbene zastupnice - Ivana Kekin iz Nove ljevice i Katarina Peović iz Radničke fronte.

“Molila bih vas da kao potpredsjednik Sabora reagirate kada se druge javne osobe, i to žene, proziva masnima i debelima za saborskom govornicom. Ako vi mislite da je to primjereno to je stvarno problematično”, rekla je Kekin.

Reiner joj je na to izrekao opomenu jer njezina reakcija 'nije bila povreda poslovnika”.

K tomu je svoj izostanak reakcije na Prkačinove riječio objasnio ovako: “To je upravo kao što je u Londonu bio svojevrsni Hyde Park Corner gdje se može slobodno govoriti pa i stvari koje se drugima ne sviđaju, uključujući i meni. Možda mi se neke stvari ne sviđaju, ali ovdje na to nikad nisam reagirao niti ću reagirati, a nije bio ni običaj da reagiramo, ako se izravno ne vrijeđa nekoga po članku na kojeg ste se pozvali. Prema tome, ovo nije bila povreda poslovnika i moram vam dati opomenu”, kazao je.

'Ne smijem reagirati, osim ako se ne povrijedi Poslovnik'

Zastupnica Peović takošer se pozvala na povredu Poslovnika Sabora.

“Vaša zadaća je da održavate neku razinu rasprave u ovom visokom domu, a objektivizacija žene na način kako je to napravio, ako ste sve drugo ignorirali, sve što je protuustavno rečeno, to je onaj minimum minimuma ispod kojeg ne smijete ići”, rekla je Peović.

No, i njoj je Reiner ponudio slično objašnjenje kao i zastupnici Kekin.

“Sviđa li se vama to što je kolega govorio, nije sadržaj tog članka. Ponavljam, često se u slobodnim govorima govore stvari s kojima se osobno slažem ili ne, no ja tu ne smijem reagirati, osim ako se članak ne povrijedi. Pročitajte ga detaljno i vidjet ćete da to nije stvar nečega što bi se odnosilo na slaganje ili neslaganje s govornikom”, ustvrdio je.

Kekin: Vama je primjereno da se tako govori

Peović je na to Reineru citirala članak 240. Poslovnika Hrvatskog sabora u kojemu stoji da se zastupniku mora izreći opomena s oduzimanjem riječi, ako poziva na nasilje ili mržnju, odnosno ako vrijeđa spolne rodne i druge skupine. No, Reiner je i na to rekao kako je na svakome zastupniku osobno da pazi kako će se ponašati u Saboru.

“Vi ste ustanovili da je u redu da se s ove govornice komentira fizički izgled žena u javnom prostoru na vrijeđalački način. Ja se slažem da trebate imati iste kriterije i kada ja budem komentirala za ovom govornicom da je Prkačin debeo ili mastan, također ću zaslužiti opomenu, ali htjela bih da ustanovimo za širu javnost da potpredsjednik Sabora smatra da je primjereno da se za govornicom govori o ženama da su debele i masne”, rekla je potom Kekin.

“Ja to sasvim sigurno ne mislim niti o jednoj ženi, a nikada to ne bih rekao ni za jednu ženu ni za jednog muškaraca, ako me već pitate za moje mišljenje. Međutim hajdemo biti ozbiljni i idemo dalje na iznošenje stajališta”, uzvratio joj je Reiner.