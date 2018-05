Nezavisna lista mladih Drniš objavila je fotografiju unutrašnjosti kombija kojim na nastavu u Šibenik putuju miljevački srednjoškolci. Fotografija uz opis šokirala je brojne.

“Ovako miljevački srednjoškolci putuju na nastavu u Šibenik. U prtljažniku kombija na plastičnim stolicama za plažu, jer njih je 16, a kombi kojim putuju ima samo 8 sjedala. Krajnje neodgovorno i opasno za djecu koja svakodnevno ovako putuju 60-ak kilometara”. Objavila je to u četvrtak Nezavisna lista mladih Drniš na svom Facebook profilu pozivajući Grad da nešto poduzme prije nego li netko strada.

Riječ je o kombiju Opel Vivaro koji vozi srednjoškolce na relaciji od Miljevaca do Šibenika i obratno, a taj obrt, odnosno prijevoznik jedini se javio na natječaj grada za koncesiju prijevoza srednjoškolaca, piše Šibenik.in navodeći kako je odmah reagirao gradonačelnik Josip Begonja te zakazao sastanak s prijevoznikom.

“On ima taksi vozilo s osam mjesta za putnike, a prihvatio je voziti u obe smjene. Taj kombi nikad ne bi trebao biti pun, a prema prijavama izgleda da prijevoznik zlorabi i vozi one za koje nije plaćen. Slučaj je zapravo u nadležnosti prometne policije, ako je on stvarno stavio vrtne stolice da bi povećao kapacitet vozila, ne samo što to ne bi trebao raditi po ugovoru o koncesiji, već je to dvojbeno sa sigurnosnog aspekta i to bi trebala kontrolirati policija i mi ćemo i zatražiti kontrolu”, kazao je Begonja dodajući kako će s prijevoznikom, ako su informacije točne, raskinuti ugovor.

No, tada im ostaje nešto više od mjesec dana školske godine, a djeca neće imati prijevoznika pa ulaze u nove probleme.