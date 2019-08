PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA U ZAGREBU: Idućih dana puno će prometnica biti zatvoreno, evo koji su obilazni pravci

U idućih nekoliko dana na pet prometnica u Gradu Zagrebu izvodit će se razni radovi zbog kojih će na snazi biti posebna regulacija prometa

Iz Ureda za mjesnu samoupravu Grada Zagreba izvijestili su o radovima na nekoliko gradskih prometnica zbog kojih će idućih dana biti na snazi privremena regulacija prometa.

Podvožnjak Selska cesta–Gradišćanska ulica

Podvožnjak Selska cesta–Gradišćanska ulica u četvrtak 8. kolovoza od 00,30 do 4 sata bit će zatvoren za sav promet. Obilazni pravci za vrijeme radova bit će: Selska cesta – Prilaz B. Filipovića – Vodovodna – Zagorska – Selska cesta odnosno Selska cesta – Zagorska – Vodovodna – Ilica – Selska.

Izgradnja javnog kanala u ulici Dubravica

Privremena regulacija prometa bit će i u ulici Dubravica na dijelu od ulice Sigetje do Aleje grada Bologne od četvrtka 8. kolovoza u 9 sati do ponedjeljka 12. kolovoza do 4 sata, a zbog izgradnje javnog kanala. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova bit će: Dubravica – Karažnik – Medpotoki – Aleja grada Bologne i obratno.

Uklanjanje toransjke dizalice u Kuniščaku

Zbog uklanjanja toranjske dizalice, privremena regulacija prometa bit će i u ulici Kuniščak od petka, 9. kolovoza u 7 sati do ponedjeljka, 12. kolovoza u 20 sati. Za to vrijeme za sav promet bit će zatvorena ulica Kuniščak na dijelu od ulice grada Gualda Tadino do ulice Šestinski dol. Obilazni pravci bit će: Kuniščak – Sv. Duh – Selska – Prilaz baruna Filipovića – Vodovodna – Mandaličina – Kuniščak odnosno Kuniščak – Domobranska – Ilica – Sv. Duh.

Čišćenje sustava oborinske odvodnje na Miramrskoj

Zbog čišćenja sustava oborinske odvodnje, podvožnjak na Miramarskoj cesti bit će zatvoren za sav promet od četvrtka, 8. kolovoza u 23 sata do petka, 9. kolovoza u 5 sati. Za to vrijeme obilazni pravci bit će: Ulica grada Vukovara – Savska cesta – J. Žerjavića – Kumičićeva – Mihanovićeva te Mihanovićeva – Vodnikova – Savska cesta – Ulica grada Vukovara.

Radovi u Dankovečkoj i Sunekovoj ulici

Zbog uređenja kolnika privremena regulacija prometa bit će na snazi i u Dankovečkoj i Sunekovoj ulici na dijelu od ulice R. Kolaka do Miroševečke ceste od petka 9. kolovoza u 9 sati do ponedjeljka, 12. kolovoza u 4 sata. Radovi se izvode na dijelu od ulice R. Kolaka do Miroševečke ceste te na Sajmišnoj cesti od ulice K. Metikoša do Tišinske ulice, i to od petka 9. kolovoza u 9 sati do ponedjeljka, 12. kolovoza u 4 sata.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će Dankovečka – R. Kolaka – Novačka – Fabijanićeva – Miroševečka cesta – Sunekova i obratno. Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće.

Iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu Zagrepčane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te ih mole za strpljenje i razumijevanje.