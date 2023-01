Tijekom održavanja Svjetskog kupa u skijanju, od 3. do 6. siječnja, na snazi će biti privremena regulacija prometa na područjima Sljemenske ceste, Trga Republike Hrvatske, Gračanske ceste, Mlinova, Šestinske ceste i drugih, priopćio je Grad Zagreb. Od utorka, 3. siječnja, od 00:00 do petka, 6. siječnja, do 12 sati na snazi je zabrana prolaska osim osobama s akreditacijama za vozila od skretanja na vrhu Sljemenske ceste prema hotelu Tomislav i vršnom području Sljemena koje uključuje kućicu SK Medveščak, restoran Zlatni medvjed, restoran Vidikovac i gornju stanicu žičare.

U utorak, 3. siječnja od 15 do 19 sati je za potrebe javnog izvlačenja startnih brojeva zabrana zaustavljanja i parkiranja na cesti (parkiralište za TAXI) na zapadnoj strani HNK na Trgu Republike Hrvatske, osim vozilima s akreditacijom.

Zatvorene ulice, zabrane skretanja...

U srijedu, 4. siječnja je na snazi više izmjena, od 6.30 do 19 sati za sav promet će biti zatvorena Ulica Bliznec i Sljemenska cesta od Ulice Bliznec do Šestinskog lagvića, osim za vozila s akreditacijom. Od 9.30 do 19 sati je zabrana skretanja desno iz Ksaverske ceste na Gračansku cestu za sva vozila osim za vozila ZET-a, vozila s akreditacijom te vozila stanara. Od 9.30 do 12 sati u Ulici Mlinovi će biti na snazi zabrana skretanja lijevo iz Mlinova na Gračansku cestu svim vozilima osim vozilima ZET-a i vozilima stanara.

Od 9.30 do 19 sati bit će zauzet zapadni prometni trak na Gračanskoj cesti, od ulaza na terminal do izlaza s terminala Mihaljevac. Također, 4. siječnja od 9.30 do 19.00 sati će biti izmješteno TAXI stajalište s terminala Mihaljevac na parkiralište u Ulici Mlinovi.

Izdržite do petka u podne

U četvrtak, 5. siječnja je na snazi više izmjena, od 8.30 do 20.30 sati za sav promet će biti zatvorena Ulica Bliznec i Sljemenska cesta od Ulice Bliznec do Šestinskog lagvića, osim za vozila s akreditacijom. Od 11.30 do 20.30 sati je zabrana skretanja desno iz Ksaverske ceste na Gračansku cestu za sva vozila osim za vozila ZET-a, vozila s akreditacijom te vozila stanara. Od 11.30 do 14 sati u Ulici Mlinovi će biti na snazi zabrana skretanja lijevo iz Mlinova na Gračansku cestu svim vozilima osim vozilima ZET-a i vozilima stanara.

Od 11.30 do 20.30 sati bit će zauzet zapadni prometni trak na Gračanskoj cesti, od ulaza na terminal do izlaza s terminala Mihaljevac. Također, i 5. siječnja od 11.30 do 20.30 sati će biti izmješteno TAXI stajalište s terminala Mihaljevac na parkiralište u Ulici Mlinovi.

Detaljniji raspored izmjena se nalazi na službenim stranicama Grada Zagreba.