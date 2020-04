PRIVATNI PRIJEVOZNICI PUTNIKA NA MUKAMA: ‘Isplativije mi je niti ne paliti autobuse. Tko će mi platiti mjesta koja moraju biti prazna?’

‘Imam autobuse s 50 mjesta, tko će mi platiti za ovih 35 mjesta koja moram ostaviti prazna? Isplativije mi je da niti ne palim autobuse i ne dogovaram poslove’, kaže privatni prijevoznik Severino Simonetti iz Poreča

U prvoj fazi popuštanja protuepidemijskih mjera, od ponedjeljka je dozvoljen nastavak poslovanja i privatnim prijevoznicima putnika, ali uz stroge uvjete zaštite od zaraze. Mnogim privatnim prijevoznicima rad pod tim uvjetima je naprosto neisplativ.

Jedan od njih je prijevoznik Severino Simonetti iz Poreča koji je za Novac.hr naveo tri konkretne odredbe koje su mu neprihvatljive – pravilo da u autobusu ne smije biti više od 15 putnika, obveza ugradnje pleksiglasa u prostor između vozača i putnika te preporuka da se izbjegava paljenje klimatizacije ili grijanja u vozilu.

KORONAVIRUS DOTUKAO PRIJEVOZNIKE: ‘Dobili smo upute, ali ih ne možemo implementirati. Uskoro nećemo moći isplatiti plaće!’

‘Pleksiglas je veliki problem kako to ne vide?’

“Imam autobuse s 50 mjesta, tko će mi platiti za ovih 35 mjesta koja moram ostaviti prazna? Isplativije mi je da niti ne palim autobuse i ne dogovaram poslove. Ovaj dio oko klime i grijanja, kad bih i vozio, jednostavno bih ignorirao jer može li netko zamisliti vožnju na plus 30 bez klime? No, pleksiglas je velik problem. Nije mi jasno kako to nadležni ne vide”, kazao je Simonetti, vlasnik tri autobusa.

On upozorava kako se pleksiglas, za razliku od stakala koja se inače ugrađuju u autobuse, prilikom udarca rasprskava i može nanijeti teške tjelesne ozljede putniku ili vozaču. Nije mu jasno, kaže, kako pleksiglas uopće može proći obvezni atest koji je država sada nametnula.

‘Čak i da ima putnika, ne bih vozio pod ovim uvjetima’

Ako država bude ustrajala na sadašnjim uvjetima zaštite u javnom prijevozu, njegovi će autobusi, kaže, i dalje biti na parkiralištu.

“Devedeset posto prihoda radio sam s turističkim agencijama, prevozeći turiste ovdje u Istri, a deset posto bio je školski prijevoz. Sada nema turista, a ni škole, tako da ionako ne bih imao redovite poslove kad bih pristao raditi po ovim uvjetima. No, uvjeravam vas, čak i kad bi bilo turista i škole, ne bih vozio po ovim uvjetima”, kazao je za Novac.hr porečki prijevoznik Simonetti.

Dodaje kako je prije ove krize imao i posla i zarade, vozače je dobro plaćao, a obveze prema bankama podmirivao bez teškoća.

‘Država ne čini ništa da nam pomogne’

Predsjednik Udruge hrvatskih javnih linijskih prijevoznika Hrvoje Meštrović kaže, pak, da mnogi prijevoznici putnika na javnim linijama nemaju potrebne ugovore o javnom prijevozu s državom, a samim time ni izvore financiranja kako bi počeli prevoziti putnike. Ponukan time prošloga je tjedna poslao dopis Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da izvrši obvezu prema javnim prijevoznicima i ponudi im ugovore kako to rade u EU, ali nikakav odgovor, kaže, nije dobio.

Javni prijevoznici, dodaje, iscrpljeni su krizom, ali i problemima koji su im napravljeni prije nje, a država ne čini išta da im pomogne.

“U sadašnjim okolnostima, Slovenija i Italija plaćaju javnim prijevoznicima 0,6 eura po kilometru iako ne voze, ali imaju troškove poput održavanja vozila i otplate kredita. Nama, privatnim prijevoznicima u javnom prometu nitko ništa nije plaćao otkako je javni prijevoz zabranjen, a sada kada je omogućen, nemamo odakle financirati poslovanje”, upozorio je Meštrović.

