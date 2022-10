U petak 14. listopada, u ambulanti u Retkovcu napadnuta je medicinska sestra koja radi u pedijatrijskoj ordinaciji, a napadač je liječnik, koji je kao otac došao po ispričnicu za svoje dijete. Liječnik je brutalno napao, davio, srušio na pod i slomio ruku 55-godišnjoj medicinskoj sestri.

"Uhvatio me za vrat i počeo gušiti da bi me potom bacio na tlo. Krenuo je prema meni i vjerojatno bi nastavio s napadom, no u tome su ga spriječili očevi djece koja su čekala na red ispred ambulante. Sve to događalo se ispred ambulante, pred našim pacijentima djecom i njihovim roditeljima, kao i pred djetetom i suprugom napadača te slučajnim prolaznicima. Dok su očevi držali napadača uza zid ambulante, ja sam plačući pobjegla u svoju kancelariju i pokušala nazvati policiju", ispričala je napadnuta sestra.

Zagrebačka policija sada je izvijestila kako je pritvorila tog liječnika. Priopćenje policije prenosimo u cijelosti:

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Prijetnja“ i „Teška tjelesna ozljeda“ koja je ostala u pokušaju.

Naime, 14. listopada oko 18.40 sati na području Dubrave u Aleji lipa, policijski su službenici temeljem dojave postupali u medicinskoj ustanovi kojom prilikom je utvrđeno da je nakon prvotnog verbalnog sukoba osumnjičeni 36-godišnjak tjelesno napao oštećenu 55-godišnjakinju. Za vrijeme postupanja, temeljem tada prikupljenih obavijesti utvrđeno da je osumnjičeni počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog čega je priveden u službene prostorije, a potom prepraćen na nadležni sud.

Predan pritvorskom nadzorniku

Nadalje, četiri dana kasnije, 18. listopada policijski su službenici kroz javno dostupne informacije došli do saznanja da je oštećena naknadno u Kliničkoj bolnici Dubrava zatražila medicinsku pomoć zbog zadobivenih ozljeda u predmetnom događaju.

Po samom saznanju, policijski su službenici bez odgode pozvali oštećenu u službene prostorije kako bi utvrdili nove okolnosti, gdje je ista dala nove obavijesti o samom događaju kroz što je potvrđeno da je osumnjičeni, uz ostalo, u zdravstvenoj ustanovi prijetio na život 55-godišnjakinje da bi ju potom i tjelesno napao u namjeri da ju teško ozlijedi.

S obzirom na novoprikupljena saznanja, osumnjičeni 36-godišnjak je doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.