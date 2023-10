Kad je riječ o sudbini prvog čovjeka Hrvatske elektroprivrede (HEP) Frane Barbarića, u krugu oko premijera Andreja Plenkovića sve je manje strpljenja, piše u ponedjeljak Večernji list.

Barbarićev odlazak nedavno su izravno zatražila dvojica HDZ-ovih koalicijskih partnera, Dario Hrebak (HSLS) i Milorad Pupovac (SDSS), a javnom kritikom na Barbarićev i, nešto manje izravno, Plenkovićev račun jučer im se pridružio Ivan Anušić, osječko-baranjski župan i potpredsjednik HDZ-a.

Barbarić nanosi štetu HDZ-u

"Čovjek koji je šef jedne od najvećih, najjačih i najbitnijih tvrtki u državi ne smije si dozvoliti situaciju da ilegalno gradi kuću. To je apsolutno, tu nema nikakve dileme", rekao je Anušić za N1 televiziju. Pritom je procijenio kako je nesporno da situacija s Barbarićem nanosi štetu HDZ-u koji, upozorava, neprestano mora odgovarati na pitanja što će biti s Barbarićem i njegovom nezakonitom gradnjom, kao i na pitanja o aferi “plin za cent”, koja također još nije dobila politički epilog, iako se iz stranke i Vlade još od srpnja poručuje da se situacija važe kako bi se utvrdilo tko je za što odgovoran.

Trpe štetu i zbog drugih afera

"Naravno da je problem ako se to kontinuirano pojavljuje u javnom prostoru, o njemu se stalno komunicira, o njemu se stalno raspravlja, o tom slučaju stalno imaju upite i premijer i ministri. Ne bavimo se stvarima koje bi trebale biti važne za zajednicu. Odnosno, bavimo se, ali one ne dolaze do izražaja, nego se kontinuirano ponavlja jedno te isto pitanje: što će biti s Barbarićem, što će biti s aferom Plin za cent, i ne znam ni ja što. To je stvar koja je problematična za nas, pa jasno, nije nam to dodatna vrijednost sigurno", rekao je Anušić i nastavio kako HDZ štetu trpi i zbog drugih afera, no na pitanje treba li Barbarić otići, uzvraća kako o tome odlučuje premijer, piše novinarka Jutarnjeg lista Iva Boban Valečić.