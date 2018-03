PRITISAK STVARAJU I KOALICIJSKI PARTNERI: ‘Želimo glasanje o Istanbulskoj konvenciji pa da vidimo je li HDZ zaista demokršćanska stranka’

HDZ-ova Irena Petrijevčanin Vuksanović ustvrdila je da “nema potrebe za pokretanjem interpelacije o Istanbulskoj konvenciji jer će Vlada najvjerojatnije uputiti prijedlog Zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije čim se završe sve predradnje, konzultacije i stručno usklađivanje.

Parlamentarna opozicija, na inicijativu GLAS-a i IDS-a, okupila se u srijedu kako bi u parlamentarnu proceduru uputila interpelaciju o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš nakon sastanka izvijestila je da se postigli dogovor o pokretanju interpelacije te da će je sutra do kraja dana predati predsjedniku Sabora na daljnje postupanje.

Uz GLAS i IDS u inicijativi sudjeluju i SDP, HSS, Živi zid, neovisni Vlaho Orepić, Ivan Lovrinović iz Promijenimo Hrvatsku. Na sastanku nije bilo predstavnika Mosta, no, naknadno su nam pojasnili da će i oni potpisati prijedlog, a interpelaciji su skloni i u stranci Neovisni za Hrvatsku kako bi “HDZ istjerali na čistac”, rekla je.

Mrak Taritaš je pojasnila da interpelacijom žele postići da predsjednik Sabora u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva, kako nalaže procedura, zahtjev proslijedi Vladi, a da se Vlada u roku od 15 dana, kako propisuje Poslovnik, izjasni o Istanbulskoj konvenciji.



“Na taj način želimo ukazati na važnost Istanbulske konvencije, želimo podsjetiti premijera i vladajuće kako je rekao da će to biti do kraja prošle godine, i to će pokazati da Vlada ne radi i da premijer nije napravio ono što je obećao građanima. Te su mogućnosti na raspolaganju saborskim zastupnicima i mi ih želimo iskoristiti”, kazala je Mrak Taritaš.

Mrak Taritaš: Ovo je jedan od alata

Upitana hoće li i zahtjev za interpelaciju stajati godinu dana na dnu dnevnog reda kao i SDP-ov Zakon o ratifikaciji, odgovorila je da će “vidjeti što će biti, no ako nešto stavite na dnevni red i onda godinu dana tamo stoji, morate dati tome na važnosti”.

“Saborski zastupnici imaju nekoliko alata, a jedan je i interpelacija, i na taj način želimo reći da je Hrvatska ostala u društvu zemalja koje to nisu potpisale, da Hrvatska tako ide korak nazad, i nemamo nikakav problem da oporba raspravlja različito kad to konačno dođe na dnevni red. Ali hajmo to konačno staviti na dnevni red, raspraviti sve elemente koje treba i glasovati, pa neka i vladajući pokažu da su razjedinjeni u tome”, poručila je Mrak Taritaš.

Na primjedbu da neke mjere iz Istanbulske konvencije prilično koštaju državu, potvrdila je da to stoji, “ali smisao Konvencije je da država konačno prizna da zbog svog rada ili nerada ima zlostavljanje u obitelji i zlostavljanje žena”.

“Jučer se na Odboru za ljudska prava čulo da život jedne žene košta između 300 i 500 tisuća eura, ne znam košta li toliko, ali stalno ponavljam da su ženska prava elementarna ljudska prava i zašto procjenjivati koliko košta život jedne žene, jedne obitelji”, zapitala je.

Ocijenila je da mlade djevojke, kada ih anketirate, smatraju da je normalno da ih njihovi partneri zlostavljaju, “a to nije normalno i prevencija je iznimno važna jer to ne može normalno”.

HDZ: Nema potrebe za interpelacijom

Lider HSS-a Krešo Beljak ocijenio je kako je “jasno da vladajući kažu da nema potrebe za ratifikacijom jer bi to pokazalo pukotine u njihovoj koaliciji jer sam siguran da u njihovim redovima postoje ljudi koji su za zaštitu žena i da su im žene ipak na prvom mjestu”.

HNS-ov Milorad Batinić iz vladajuće koalicije istaknuo je da je Vlada potpisala Istanbulsku konvenciju i treba doći na ratifikaciju. “Premijer je unatrag nekoliko tjedana rekao da će doći na ratifikaciju i čekamo da što prije dođe. HNS nikada nije niti će funkcionirati ultimativno, strpljivi smo, čekat ćemo, ali jednako tako nastojat ćemo koristiti svoju poziciju unutar pozicije da Istanbulska konvencija što prije dođe na ratifikaciju”, poručio je Batinić.

HDZ-ova Irena Petrijevčanin Vuksanović ustvrdila je da “nema potrebe za pokretanjem interpelacije o Istanbulskoj konvenciji jer će Vlada najvjerojatnije uputiti prijedlog Zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije čim se završe sve predradnje, konzultacije i stručno usklađivanje”. Stoga, kaže, ne vidi potrebu za interpelacijom.

Hrvoje Zekanović iz HRAST-a, inače HDZ-ovog partnera, poručio je da njegova stranka želi raspravu i glasovanje o Istanbulskoj konvenciji u Saboru što prije “pa da vidimo je li HDZ zaista demokršćanska stranka ili nije”.